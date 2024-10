Deweloper budujący osiedle w Miasteczku Wilanów zagrodził popularny skrót, z którego codziennie korzystali mieszkańcy, przede wszystkim dzieci chodzące do pobliskiej szkoły podstawowej. Inwestor zapewnia, że szuka rozwiązania sytuacji.

Około 160 metrów blaszanego płotu wyrosło wzdłuż ulicy Dyniowej, u wylotu Zdrowej i Winogronowej. Sposób realizacji inwestycji Green House Development nie spodobał się okolicznym mieszkańcom, przede wszystkim dzieciom i ich rodzicom, którzy przez teren dzisiejszej budowy chodzili do Szkoły Podstawowej numer 400 przy Osi Królewskiej. Teraz muszą nadkładać drogi. Swojemu niezadowoleniu dali upust na ogrodzeniu, gdzie wywiesili kartki z napisami: "Chcemy przejścia do SP400", "Jesteście egoistami" czy "Wasi jedyni przyjaciele to pieniądze".