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Wilanów

Morysin budzi się do życia. Przygotowują się do remontu

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Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Dyrektor Muzeum w Wilanowie o nowych projektach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Dawniej był lasem łęgowym, potem został przekształcony w romantyczny park rodem z angielskiej wsi. Stanęła też charakterystyczna rotunda. W czasie wojny całość założenia popadła w ruinę. Ma się to zmienić. Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne.

Jak poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, trwające na terenie Morysina badania archeologiczne właśnie dobiegły końca.

"To ważny krok w zachowanie historii tego miejsca. Teraz ruszają prace przygotowawcze do wstępnego zabezpieczenia i remontu obiektów" - poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Romantyczny park z charakterystyczną rotundą

Miejsce to ma bogatą historię. Jak przypomniał konserwator, to właśnie tutaj właścicielka Wilanowa - Aleksandra Potocka, poleciła przekształcić dawny las łęgowy, pełniący wówczas funkcję zwierzyńca - w romantyczny park rodem z angielskiej wsi. Działo się to w pierwszej połowie XIX wieku, a sama nazwa Morysin pochodzi od imienia najmłodszego wnuka Stanisława Potockiego - Maurycego.

Z inicjatywy Aleksandry w parku wzniesiono niewielki pałacyk do krótkich, wypoczynkowych pobytów. "Piętrowa rotunda wzorowana na rzymskiej świątyni Westy w Tivoli połączona z parterowym aneksem. Za projekt odpowiadali Stanisław Kostka Potocki i Chrystian Piotr Aigner" - czytamy w komunikacie konserwatora.

Park rozwijali również kolejni właściciele. Około 1850 roku w jego południowej części stanął murowany domek stróża w stylu włoskiego renesansu, zaprojektowany przez Franciszka Lanciego.

Teren podupadł

W latach 1939-1944 park został mocno zapuszczony i zdewastowany, budynki popadły w ruinę i w takim stanie przetrwały do dziś. Jednak, jak zapowiedział konserwator, to niedługo się zmieni.

Obszar parku wraz z zabudowaniami stanowi własność w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które rozpoczęło zabezpieczenie zabytków.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabytkiArchitektura i designHistoria Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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