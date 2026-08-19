Wilanów Morysin budzi się do życia. Przygotowują się do remontu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Dyrektor Muzeum w Wilanowie o nowych projektach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Jak poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, trwające na terenie Morysina badania archeologiczne właśnie dobiegły końca.

"To ważny krok w zachowanie historii tego miejsca. Teraz ruszają prace przygotowawcze do wstępnego zabezpieczenia i remontu obiektów" - poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Na terenie Morysina zakończyły się badania archeologiczne Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Romantyczny park z charakterystyczną rotundą

Miejsce to ma bogatą historię. Jak przypomniał konserwator, to właśnie tutaj właścicielka Wilanowa - Aleksandra Potocka, poleciła przekształcić dawny las łęgowy, pełniący wówczas funkcję zwierzyńca - w romantyczny park rodem z angielskiej wsi. Działo się to w pierwszej połowie XIX wieku, a sama nazwa Morysin pochodzi od imienia najmłodszego wnuka Stanisława Potockiego - Maurycego.

Z inicjatywy Aleksandry w parku wzniesiono niewielki pałacyk do krótkich, wypoczynkowych pobytów. "Piętrowa rotunda wzorowana na rzymskiej świątyni Westy w Tivoli połączona z parterowym aneksem. Za projekt odpowiadali Stanisław Kostka Potocki i Chrystian Piotr Aigner" - czytamy w komunikacie konserwatora.

Park rozwijali również kolejni właściciele. Około 1850 roku w jego południowej części stanął murowany domek stróża w stylu włoskiego renesansu, zaprojektowany przez Franciszka Lanciego.

Teren podupadł

W latach 1939-1944 park został mocno zapuszczony i zdewastowany, budynki popadły w ruinę i w takim stanie przetrwały do dziś. Jednak, jak zapowiedział konserwator, to niedługo się zmieni.

Obszar parku wraz z zabudowaniami stanowi własność w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które rozpoczęło zabezpieczenie zabytków.