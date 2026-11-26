Wilanów Miało być centrum handlowe, wybudują duże osiedle i dom kultury Katarzyna Kędra |

Atrakcyjna działka w Wilanowie trafiła w ręce dewelopera mieszkaniowego Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Ludwik Rakowski, Facebook / Pracownia WWAA

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We wtorek w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyła się Komisja Architektury i Ładu Przestrzennego. Radni dyskutowali z przedstawicielami dewelopera Robyg o planowanej dużej inwestycji mieszkaniowej w Miasteczku Wilanów, w rejonie ulicy Branickiego, Przyczółkowej i Gieysztora. Budowie ma towarzyszyć także powstanie młodzieżowego domu kultury.

Pod koniec października burmistrz Wilanowa pokazał w mediach społecznościowych, jak ma wyglądać okolica MDK i ujawnił wstępne projekty.

Inwestycja mieszkaniowa budzi wątpliwości wśród radnych i mieszkańców. Wśród obaw pojawiają się te dotyczące tego, czy okoliczne ulice wytrzymają dodatkowe natężenie ruchu, które już teraz korkują się w godzinach szczytu.

Pierwotnie miała tu powstać duża galeria handlowa w oparciu o uchwalony w 2001 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Wilanowa Zachodniego. Jednak w styczniu zeszłego roku atrakcyjną działkę o wartości blisko 230 milionów złotych firma GTC (Globe Trade Center) sprzedała deweloperowi Robyg. Jej przeznaczenie zostało zmienione na mocy ustawy "Lex Deweloper".

Nowe osiedle w Miasteczku Wilanów na wizualizacji Nowe osiedle w Miasteczku Wilanów na wizualizacji Źródło zdjęcia: Robyg Nowe osiedle w Miasteczku Wilanów na wizualizacji Źródło zdjęcia: Robyg Nowe osiedle w Miasteczku Wilanów na wizualizacji Źródło zdjęcia: Robyg Nowe osiedle w Miasteczku Wilanów na wizualizacji Źródło zdjęcia: Robyg Nowe osiedle w Miasteczku Wilanów na wizualizacji Źródło zdjęcia: Robyg

Dziś już wiadomo, że Robyg planuje postawienie tam trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i dojazdowymi wraz z miejscami postojowymi oraz budynku młodzieżowego domu kultury z dwoma parkami z terenami do wypoczynku oraz rekreacji.

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Architektury i Ładu Przestrzennego przedstawiono głównie, jak będzie wyglądać dom kultury oraz tereny rekreacji wokół obiektu. Przedstawiciele dewelopera przekazali, że zwiększyła się kubatura budynku, którym później zarządzać ma dzielnica.

Ponad 500 mieszkań, obok młodzieżowy dom kultury

Wcześniej jednak Robyg podał widełki, na podstawie których występował o zgodę na budowę osiedla. Wynika z nich, że minimalnie planowanych jest 500 mieszkań, a maksymalnie 585. Liczba nowych mieszkańców wyniesie 1218 osób, a maksymalnie 1261. Robyg podkreślił jednak, że trzyma się bliżej tej dolnej granicy.

Odpowiadająca za projekt domu kultury Natalia Paszkowska z pracowni WWAA opisała też zmiany, które wprowadzono po dialogu i trzech posiedzeniach komisji architektonicznej. Zaznaczyła, że ma to być "pawilon oblany zielenią". Będzie zlokalizowany od strony ulicy Herbu Szreniawa, żeby uwolnić resztę okolicy od uciążliwych hałasów. - Jest to budynek, po uwzględnieniu wszystkich uwag, trzykondygnacyjny. To trzy kondygnacje naziemne i jedna podziemna - zaznaczyła Paszkowska.

Wizualizacja młodzieżowego domu kultury w Miasteczku Wilanów Źródło zdjęcia: Ludwik Rakowski, Facebook / Pracownia WWAA

Jak dodała, zewnętrzne schody mają pełnić funkcję publicznej trybuny, widowni, czy kina plenerowego lub miejsca spotkań. Projekt zakłada utworzenie 13 sal zajęciowych, dwukondygnacyjnej kawiarni, sali widowiskowej na 260 widzów z zapleczem scenicznym i szatniami dla artystów. Kawiarnia ma być dostępna również z zewnątrz, ale będzie też do niej wejście z foyer. Największa sala - baletowo-taneczna - zostanie zlokalizowana na parterze. Na poziomie -1 znajdzie się studio nagrań.

- Projekt nie jest zamknięty, dalej jesteśmy w rozmowach z władzami dzielnicy. Wiemy, że w związku z funkcjonalnością tego budynku (…) może pojawiać się dużo pomysłów. My dalej będziemy pracować - zapewniła projektantka.

Jak dodała, nie zmienią się jednak parametry budynku. Będzie miał około 2800 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Utrzymana będzie też liczba sal zajęciowych i sali widowiskowej. - Nadal będziemy go doskonalić pod kątem funkcjonalnym - zapewniła.

Bez dużego boiska generującego hałas

Elewacja zostanie wykończona kamieniem. Dodatkowo na zewnątrz znajdzie się boulderownia, czyli ścianka wspinaczkowa, razem z bezpieczną nawierzchnią. Teren od strony ulicy Klimczaka ma mieć z kolei parkowy charakter i nawiązywać do placu, który znajduje się przy Royal Wilanów. Na terenach zielonych znajdzie się otwarta, wzmocniona murawa rekreacyjna, która zniesie większy ruch pieszy.

Nie będzie jednak boiska z prawdziwego zdarzenia, bo okoliczni mieszkańcy podnosili, że chcą uniknąć generowania skumulowanego hałasu. Bezpośrednio przy Royal Wilanów znajdą się za to miejsca do gry w piłkę - na przykład dla drużyn 3 na 3. Tu projekt zakłada, że może być aktywniej i głośnej. Bliżej mieszkań będzie więcej roślinności, rozsypane, pojedyncze elementy rekreacyjne typu hamaki, bo ma być spokojniej.

Paszkowska poinformowała też radnych, że to jeszcze dobry moment na składanie uwag co do funkcjonalności domu kultury. Koszt inwestycji to 1,5 miliona złotych.

Dom kultury za ustępstwa

Co właściwie deweloper zyskuje na budowie domu kultury? - Podstawowym ustępstwem miasta jest to, że pozwala budować mieszkania na działce przeznaczonej pod usługi. Nie za bardzo jest to związane z planem miejscowym. Inwestycja może powstać dzięki specustawie "Lex Deweloper". Komponent oświatowy jest zawsze brany pod uwagę. Przy większych inwestycjach deweloperzy remontują np. jakąś szkołę, doposażają ją. To są takie porozumienia oświatowe - tłumaczy nam radny z Wilanowa Tomasz Kuszłejko (Lewica).

Jego zdaniem, w tym przypadku wybrano taką drogę, ponieważ młodzieżowe domy kultury działają w reżimie szkolnym. Nie każdy może tam wejść, działa też rada pedagogiczna. Dodatkowo, w przyszłości miasto będzie mogło zrobić z takim budynkiem, co zechce.

Radny wskazuje, że złożony przez dewelopera wniosek o pozwolenie na budowę jest procedowany. Następnie Rada Warszawy otrzyma uwagi do inwestycji, które wpływały jeszcze do 20 listopada. Prawdopodobnie w styczniu zaplanowana zostanie komisja, która zdecyduje, czy inwestycja w tym trybie będzie dopuszczona.

Specustawa z 2018 roku potocznie zwana "Lex Deweloper" umożliwia budowę mieszkań lub domów niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli inwestycja jest zgodna ze studium gminy.

Nie chcieli galerii handlowej

W miejscu, gdzie obecnie chce budować Robyg, przez lata planowane było wcześniej ogromne centrum handlowe. Moloch nie spodobał się jednak mieszkańcom, którzy oprotestowali jego budowę, o czym pisaliśmy jeszcze 10 lat temu. Miasto nie dało wówczas projektowi zielonego światła. - Następnie wszczęto procedurę zmiany planu miejscowego i w tym planie miejscowym przyjęto kompromisowe rozwiązania zarówno społeczne, jak i dla architektury - stwierdza radny Kuszłejko.

Następnie w czasie pandemii centra handlowe przeżywały kryzys i ich utrzymywanie stało się mniej opłacalne. Z pomysłu budowy zrezygnowano, a właściciel sprzedał działkę Robygowi, który wystąpił z wnioskiem o budowę mieszkań. - Dla nas, mieszkańców, byłoby lepiej, gdyby inwestycja nie była procedowana w trybie "Lex Deweloper", tylko w trybie nowych przepisów, które zastąpiły ten sposób inwestycji, czyli Zintegrowany Plan Inwestycyjny. One są dużo bardziej elastyczne, pozwalają na dużo więcej i można w większej ilości obszaru negocjować rozwiązania dla mieszkańców. Dotyczyłoby to też wtedy całego terenu i byłoby to spójne - ocenia radny.

Okazuje się bowiem, że na części działki mają powstać trzy budynki usługowe, które będą prawdopodobnie tak zwanymi aparthotelami. Za tę inwestycję ma odpowiadać już nie bezpośrednio Robyg, ale spółka, w której deweloper ma swoje udziały.

Z kolei niedawno inny inwestor potwierdził, że obiecywana od lat duża galeria handlowa w Miasteczku Wilanów ma powstać w innej lokalizacji - przy Południowej Obwodnicy Warszawy, a dokładniej w kwartale ulic Uprawnej, Przyczółkowej, Karuzeli oraz Alei Rzeczypospolitej. Inwestycja ma być gotowa w 2029 roku.