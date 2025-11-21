Wjechał w bariery na S2 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około godziny 6.30, na trasie S2, w kierunku Wilanowa. - Przed mostem Południowym kierowca najechał na bariery energochłonne, jeden pas jest zablokowany. Co prawda auto zostało odholowane, ale pozostało jeszcze usunięcie płynów, które wylały się samochodu po zderzeniu - przekazał przed godziną 7.30 reporter tvnarszawa.pl Klemens Leczkowski.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w zdarzeniu została ranna jedna osoba.

Wjechał w bariery na S2 Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

42 posypywarki w akcji

Nasz reporter ostrzega, że w piątek nad drogach może być ślisko, bo temperatura nieznacznie przekracza zero.

Nad ranem na warszawskie drogi wyjechały 42 posypywarki. Jak poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta, akcja rozpoczęła się o godzinie 4.10 i objęła m.in. mosty, wiadukty i strome ulice, takie jak Tamka czy Belwederska.

"Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada tylko za ulice, którymi kursują autobusy miejskie. To część warszawskich dróg, pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad" - zastrzegł w komunikacie ZOM. I zapewnił, że jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje posypywania nawierzchni solą.