Siedmiu zatrzymanych podczas międzynarodowej akcji w Warszawie

Zatrzymania cudzoziemców przeprowadzono pod czterema adresami na terenie Warszawy. - Warszawscy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali siedmiu cudzoziemców: czterech Gruzinów, Kirgiza, Uzbeka i Ukraińca. Mężczyźni przebywali w Polsce wbrew obowiązującym przepisom. Nie posiadali wiz ani innych ważnych czasowo dokumentów pobytowych, a niektórzy z nich dostali się do Polski nielegalnie, podróżując samochodem z Węgier - przekazuje w komunikacie kpt. Dagmara Bielec, oficer prasowy komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Obywatele Gruzji nie opuścili terytorium naszego kraju, mimo że ich status pobytowy przestał być legalny. Dodatkowo dane jednego z mężczyzn figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, gdyż został skazany prawomocnym wyrokiem. Widniał też w systemie SIS II jako osoba, której należy odmówić wjazdu lub pobytu w strefie Schengen . Po otrzymaniu decyzji do opuszczenia Polski, powrócił bowiem do Gruzji, gdzie zmienił swoje dane, przyjmując nazwisko żony, po czym z powrotem przekroczył granicę RP podstępem na podstawie nowego paszportu – dodaje.

Decyzje o powrocie i zakazie wjazdu

Wobec Gruzinów, Ukraińca oraz Kirgiza i Uzbeka rozpoczęto postępowania administracyjne, w pięciu przypadkach zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu oraz zakazem ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez okres od sześciu miesięcy do roku. Czynności w stosunku do jednego z Gruzinów trwają, zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.