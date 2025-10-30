Wypadek motocyklisty. "Ogromne utrudnienia"

Do zdarzenia doszło na wysokości skrzyżowania z ulicą Filipiny Płaskowickiej. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.
"Około godziny 17.00 doszło do wypadku z udziałem motocyklisty przy ulicy Puławskiej 338 w Warszawie w kierunku centrum. Są ogromne utrudnienia w ruchu. Korek sięga do zjazdu z S2" - napisał czytelnik.
Motocykl długo leżał na jezdni. Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Pojazdy – motocykl i auto osobowe - stoją już na przystanku, za skrzyżowaniem. Motocykl nie jest mocno uszkodzony. Na miejscu pracuje policja - relacjonował około godziny 18.30.
Są utrudnienia na ulicy Puławskiej. Korek zaczyna się już przy granicy z Piasecznem w stronę Mokotowa.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr/Kontakt24