Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Wypadek motocyklisty. "Ogromne utrudnienia"

Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Zdarzenie z udziałem motocyklisty na Puławskiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
W czwartek po południu na Puławskiej doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Są duże utrudnienia w kierunku Śródmieścia.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło na wysokości skrzyżowania z ulicą Filipiny Płaskowickiej. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Około godziny 17.00 doszło do wypadku z udziałem motocyklisty przy ulicy Puławskiej 338 w Warszawie w kierunku centrum. Są ogromne utrudnienia w ruchu. Korek sięga do zjazdu z S2" - napisał czytelnik.

Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Motocykl długo leżał na jezdni. Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Pojazdy – motocykl i auto osobowe - stoją już na przystanku, za skrzyżowaniem. Motocykl nie jest mocno uszkodzony. Na miejscu pracuje policja - relacjonował około godziny 18.30.

Są utrudnienia na ulicy Puławskiej. Korek zaczyna się już przy granicy z Piasecznem w stronę Mokotowa.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego
Mokotów
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
TVN24
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
Okolice
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala
Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta
Bielany
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
Rembertów
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Dwóch aresztowanych
Okolice
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Problem z kamerami w Parku Żerańskim
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie aut w pobliżu lotniska
Zderzenie w pobliżu lotniska
Ulice
Zderzenie dwóch aut na Wisłostradzie
Uderzyła w tył zepsutego auta. Korek na Wisłostradzie
Bielany
Kolizja czterech aut na trasie S2
Kolizja czterech samochodów na trasie S2 i ogromne utrudnienia
Włochy
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Projekt rozporządzenia
Śródmieście
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
Okolice
Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
"Tak się kończy próba ominięcia korka"
Wola
Policyjne kontrole przewozów osób
Skontrolowali niemal tysiąc aut przewozu osób, wystawili 310 mandatów
Śródmieście
76-lenia kierująca jechała S7 pod prąd
Na nic nie reagowała. Przejechała tak kilkadziesiąt kilometrów
Okolice
Park Wiecha z lotu ptaka
Jak powinien wyglądać park Wiecha? Ruszyły konsultacje społeczne
Targówek
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Odprawiał mszę, wtedy okradziono plebanię. Zniknęły pieniądze z tac, na opłaty cmentarne, misje i remont
Okolice
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
Alicja Glinianowicz
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
Śródmieście
W Warszawie działają zniczodzielnie
Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie
Bielany
Kwesta Powązkowska
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach
Wola
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
Okolice
Aplikacja mObywatel
Miejskie płatności w aplikacji mObywatel. Rusza nowa usługa dla warszawiaków
Śródmieście
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty raz w tej samej gminie woda nie nadaje się do picia. I ktoś nielegalnie podpiął się do sieci
Okolice
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie przekierują pociągi?
Śródmieście
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
Śródmieście
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
Okolice
Elewacja katedry po pracach
Ozdobna elewacja wyjątkowej katedry po remoncie
Okolice
Mieszkańcy nie chcą paczkomatu przy ścianie bloku
Dzień i noc przy dźwięku zamykanych drzwiczek. Nie chcą paczkomatu
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki