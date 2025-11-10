Rusza przebudowa "niefunkcjonalnego" skrzyżowania, będzie nowa "zebra" na Puławskiej

Ursynów Źródło: Google maps

Na Puławskiej przy ulicach Jagielskiej i Drumli powstanie nowe przejście dla pieszych, przejazd dla rowerów i sygnalizacja świetlna. Po przebudowie kierowcy będą mogli tu pojechać na wprost, wyjechać zarówno w stronę Mokotowa, jak i Piaseczna, a z Puławskiej skręcą w lewo w Jagielską.

"Na razie skupimy się na przebudowie skrzyżowania ulic Jagielskiej z Puławską. Od środy, 12 listopada od godz. 7 ulice stracą połączenie. Jagielską kierowcy dojadą tylko do miejsca prac. Ten etap robót powinien potrwać do poniedziałku, 1 grudnia" - zapowiedzieli drogowcy.

Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli Źródło: ZDM

"Niefunkcjonalne" skrzyżowanie. Co się zmieni?

Jak tłumaczył wcześniej Zarząd Dróg Miejskich, obecnie to ursynowskie skrzyżowanie jest "niefunkcjonalne". Piesi i rowerzyści, aby przedostać się na drugą stronę jezdni muszą korzystać z kładki. Najbliższe przejścia i przejazdy naziemne znajdują się w odległości 450 metrów (w stronę Piaseczna) i 250 metrów (w stronę Mokotowa). Dlatego w ramach przebudowy zaplanowano wyznaczenie zupełnie nowego przejścia i przejazdu rowerowego.

Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej - perony przystanków autobusowych zostaną wydłużone, a lokalizacja samych przystanków skorygowana - ten w kierunku centrum znajdzie się za skrzyżowaniem.

Skrzyżowanie ulicy Puławskiej z Jagielską i Drumli przed zmianami Źródło: ZDM

Duże zmiany drogowcy planują również dla kierowców. Obecnie skrzyżowanie jest "ślepe" - nie ma możliwości przejechania przez Puławską w żadnym z kierunków. Zmiana będzie więc diametralna. "Przede wszystkim powstanie pas do skrętu w lewo w ul. Jagielską: dziś kierowcy jadący w ten rejon Dąbrówki muszą zawracać przy Karczunkowskiej dodatkowo obciążając to skrzyżowanie. Również wyjazd z ulic podporządkowanych będzie łatwiejszy – zarówno z Jagielskiej, jak i z Drumli będzie można pojechać prosto i w lewo" - zapowiadał ZDM.

W planach jest też posadzenie łącznie 380 metrów kwadratowych nowych krzewów - m.in. irgi błyszczącej, tawuły brzozolistnej czy tawuły japońskiej.