Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Rusza przebudowa "niefunkcjonalnego" skrzyżowania, będzie nowa "zebra" na Puławskiej

Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Ursynów
Źródło: Google maps
Drogowcy ruszają z pracami na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli. W pierwszym etapie zamkną wlot z Jagielskiej w Puławską. Od środy, 12 listopada do końca miesiąca ulice nie będą miały połączenia.

Na Puławskiej przy ulicach Jagielskiej i Drumli powstanie nowe przejście dla pieszych, przejazd dla rowerów i sygnalizacja świetlna. Po przebudowie kierowcy będą mogli tu pojechać na wprost, wyjechać zarówno w stronę Mokotowa, jak i Piaseczna, a z Puławskiej skręcą w lewo w Jagielską.

"Na razie skupimy się na przebudowie skrzyżowania ulic Jagielskiej z Puławską. Od środy, 12 listopada od godz. 7 ulice stracą połączenie. Jagielską kierowcy dojadą tylko do miejsca prac. Ten etap robót powinien potrwać do poniedziałku, 1 grudnia" - zapowiedzieli drogowcy.

Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Źródło: ZDM

"Niefunkcjonalne" skrzyżowanie. Co się zmieni?

Jak tłumaczył wcześniej Zarząd Dróg Miejskich, obecnie to ursynowskie skrzyżowanie jest "niefunkcjonalne". Piesi i rowerzyści, aby przedostać się na drugą stronę jezdni muszą korzystać z kładki. Najbliższe przejścia i przejazdy naziemne znajdują się w odległości 450 metrów (w stronę Piaseczna) i 250 metrów (w stronę Mokotowa). Dlatego w ramach przebudowy zaplanowano wyznaczenie zupełnie nowego przejścia i przejazdu rowerowego.

Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej - perony przystanków autobusowych zostaną wydłużone, a lokalizacja samych przystanków skorygowana - ten w kierunku centrum znajdzie się za skrzyżowaniem.

Skrzyżowanie ulicy Puławskiej z Jagielską i Drumli przed zmianami
Skrzyżowanie ulicy Puławskiej z Jagielską i Drumli przed zmianami
Źródło: ZDM

Duże zmiany drogowcy planują również dla kierowców. Obecnie skrzyżowanie jest "ślepe" - nie ma możliwości przejechania przez Puławską w żadnym z kierunków. Zmiana będzie więc diametralna. "Przede wszystkim powstanie pas do skrętu w lewo w ul. Jagielską: dziś kierowcy jadący w ten rejon Dąbrówki muszą zawracać przy Karczunkowskiej dodatkowo obciążając to skrzyżowanie. Również wyjazd z ulic podporządkowanych będzie łatwiejszy – zarówno z Jagielskiej, jak i z Drumli będzie można pojechać prosto i w lewo" - zapowiadał ZDM.

W planach jest też posadzenie łącznie 380 metrów kwadratowych nowych krzewów - m.in. irgi błyszczącej, tawuły brzozolistnej czy tawuły japońskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
Praga Północ
Droga dla rowerów wzdłuż Sobieskiego
Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze
Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
Bielany
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
Okolice
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
Okolice
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
Ursynów
Flagi zostały zerwane z budynków na warszawskich Bielanach
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
Bielany
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
Śródmieście
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Okolice
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
Mokotów
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
Okolice
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
18-latek przychodził do starszych osób po pieniądze
Okolice
Dron (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz lotów dronem
Śródmieście
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"
Śródmieście
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
Śródmieście
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"
Wola
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
Śródmieście
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
Okolice
Wypadek na kolei w miejscowości Kątne
Na torach zginął człowiek. Były utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
Okolice
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
Komunikacja
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
Żoliborz
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii. Jest przetarg na budowę hali na Skrze
Śródmieście
Tragiczny wypadek na DK76
Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
Okolice
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Okolice
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Auto w sklepie z zabawkami. "Kierująca pomyliła hamulec z gazem"
Wilanów
Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek, jedna wpadła do rowu
Okolice
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Śródmieście
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki