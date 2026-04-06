Przed komisariatem płonął radiowóz

Pożar radiowozu przed komisariatem na Ursynowie (bez dźwięku) Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zgłoszenie o pożarze radiowozu policyjnego marki Kia otrzymaliśmy o godzinie 17.31 w niedzielę. O godzinie 17.34 na miejsce dotarł jeden zastęp straży pożarnej, który ugasił ogień - powiedział nam Robert Dziubak z warszawskiej straży pożarnej. - Spaleniu uległa komora silnika pojazdu - dodał.

Informacje te potwierdziła nam także Komenda Stołeczna Policji. - Do zdarzenia doszło na wewnętrznym placu komisariatu przy ulicy Janowskiego 7 na Ursynowie. W radiowozie, w którym policjanci zakończyli służbę, doszło do samozapłonu - podał Kamil Sobótka z KSP.

Pożar radiowozu na Ursynowie Pożar radiowozu na Ursynowie Źródło: tvnwarszawa.pl Pożar radiowozu na Ursynowie Źródło: tvnwarszawa.pl Pożar radiowozu na Ursynowie Źródło: tvnwarszawa.pl

Spaliła się komora silnika, uszkodzona została także przednia szyba pojazdu. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD