Ursynów

Przed komisariatem płonął radiowóz

Pożar radiowozu na Ursynowie
Pożar radiowozu przed komisariatem na Ursynowie (bez dźwięku)
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W niedzielę po południu przed komisariatem policji na Ursynowie w płomieniach stanął radiowóz. Spaliła się komora silnika.

- Zgłoszenie o pożarze radiowozu policyjnego marki Kia otrzymaliśmy o godzinie 17.31 w niedzielę. O godzinie 17.34 na miejsce dotarł jeden zastęp straży pożarnej, który ugasił ogień - powiedział nam Robert Dziubak z warszawskiej straży pożarnej. - Spaleniu uległa komora silnika pojazdu - dodał.

Informacje te potwierdziła nam także Komenda Stołeczna Policji. - Do zdarzenia doszło na wewnętrznym placu komisariatu przy ulicy Janowskiego 7 na Ursynowie. W radiowozie, w którym policjanci zakończyli służbę, doszło do samozapłonu - podał Kamil Sobótka z KSP.

Spaliła się komora silnika, uszkodzona została także przednia szyba pojazdu. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Policjanci gasili radiowóz

Czytaj także:
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaufany adwokat" odebrał pieniądze. Grozi mu osiem lat więzienia
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej
Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej
Policja interweniowała w Alei "Solidarości"
Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu
Praga Północ
Jadłodzielnia na Bielanach
Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni
Śródmieście
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki
Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut
Tratwy dla ptaków wodnych
Tratwy dla ptaków na stawach
Mokotów
senior, telefon
Dzwonili, "ostrzegali", podawali "szczegóły". Aż przelała pieniądze
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Balony z papierosami przylatywały zza wschodniej granicy
Biuro podróży Alfa Star już w tym roku miało problemy
Biuro podróży upadło, turyści utknęli za granicą. Decyzja prokuratury
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie czterech aut, jedna osoba w szpitalu
Włochy
Renowacja przestrzeni wokół pomnika Chopina
Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ogromna strata wizerunkowa"
Katarzyna Kędra
25-latek nie potrafił wyjaśnić, skąd ma pieniądze
Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd
Zlewnia ścieków płynnych przy ulicy Sytej
Ponad tysiąc złotych za wywóz szamba
Artur Węgrzynowicz
Moment zderzenia samochodu i autobusu w Markach
Tak doszło do wypadku w Markach. Nagranie
Katarzyna Kędra
Konwój Humvee (zdjęcie ilustracyjne)
Jest śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie
TVN24
Wypadek na S17
Uciekał, przebił bariery, dachował. Był poszukiwany, miał trzy zakazy
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Spłonął papieski krzyż. Policja o przyczynach pożaru
Mokotów
Problem zalegających odpadów w Wawrze
Śmieciowy problem trzech dzielnic. Wszystko przez zmianę operatora
Wawer
Wypadek w Markach
Autobus na boku, osiem osób rannych
Jechał nietrzeźwy i z pasażerką na hulajnodze
Jechał hulajnogą, pijany, z pasażerką, na czerwonym świetle
14-letni pilot drona odpowie za naruszenie zakazu lotów nad Orlenem (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał poćwiczyć manewry, 14-latek naruszył zakaz lotów dronem
Syrenka została oblana żółtą farbą
Aktywistki oblały farbą Syrenkę. Zapadł wyrok
Śródmieście
Dawny dziedziniec Pałacu Brühla już odsłonięty w całości
Dziedziniec Pałacu Brühla odsłonięty już w całości
Śródmieście
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Po latach tułaczki Teatr Żydowski będzie miał siedzibę
Wola
Dachowanie auta
Trzy promile alkoholu we krwi, w aucie dziecko, w ręku telefon. Dachowanie
Zatrzymani obcokrajowcy usłyszeli zarzuty
Przyznali, że nielegalnie przekroczyli granicę. Dokumentów nie mają
Sprawca brutalnego ataku na kobietę został zatrzymany
Zaatakował kobietę z psem. Okładał ją pięściami i kopał po całym ciele
Śródmieście
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Pożar hali przy Marywilskiej. Jest akt oskarżenia
Białołęka
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Pociągiem pod sam terminal. Koniec z przesiadkami w Modlinie
Dariusz Gałązka

