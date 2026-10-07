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Dawid K. z zarzutem, nie przyznał się

Szpital Południowy w Warszawie
Prokurator o zarzutach dla Dawida K.
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzut w związku z aferą w stołecznym Szpitalu Południowym. - Dotyczy popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 tysięcy złotych poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, to spowodowało niekorzystne rozporządzanie mieniem - przekazał Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dawid K nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Zawnioskował o udostępnienie mu akt. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych i zakazu opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu.

"Zeznania nie są tak kategoryczne jakby się wszyscy spodziewali"

Śledztwa w sprawie Szpitala Południowego trwają. Jedno dotyczy Dawida K. W drugim badane są działania różnych osób, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie szpitala oraz w zakresie nadzoru nad szpitalem. Prokuratura wzięła pod lupę doniesienia o nieprawidłowym funkcjonowaniu SOR-u oraz nieprawidłowym rozliczaniu faktur, składanych przez lekarzy.

- W ramach wszystkich wątków przesłuchano 168 osób. Przesłuchania pozwoliły na zweryfikowanie wątków, o których mówił doktor Emil Jędrzejewski - poinformował Skiba.

- Możemy potwierdzić, że zeznania złożone przez doktora Jędrzejewskiego nie są tak kategoryczne jakby się wszyscy spodziewali, zwłaszcza po obejrzeniu pamiętnego wywiadu w kanale Zero - dodał prokurator. Jak zaznaczył, są to zeznania świadka, głownie ze słyszenia, a nie świadka naocznego. - Są to zeznania, gdzie stopień kategoryczności jest ograniczony – dodał.

Prokuratura bada też sprawę prawidłowości robienia stażu i specjalizacji przez doktora Dawida K. - Uzyskano odpowiednią dokumentację. Czekamy na kontrolę, która zakończy się pod koniec listopada. W tym zakresie jeszcze nie wszystkie osoby zostały przesłuchane - przekazał Skiba.

VIP-roomu nie było?

Trzecie śledztwo to kwestia funkcjonowania VIP-roomu w Szpitalu Południowym. - Dotychczas zgromadzone dowody w postaci zeznań świadków nie potwierdzają, iż pomieszczenia przejęte od Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane w innym celu niż przewidziany przez regulamin funkcjonowania szpitala - zaznaczył Skiba. - W szczególności nikt nie potwierdził, iż widział jakiś polityków, celebrytów albo doktora Dawida K. w tych pomieszczeniach – dodał.

Śledczy zabezpieczyli również monitoring. - Nie wynika z niego, by ktoś w ciągu kilkudziesięciu dni przed zatrzymaniem monitoringu udzielał tam jakichkolwiek świadczeń - poinformował prokurator.

Jak przekazał, w zeznaniach kilku świadków z rejestracji SOR-u, pojawiła się pewna kwestia, dotycząca skróconej ścieżki udzielania porad medycznych osobom, które dzwoniły na rejestrację i prosiły o zarejestrowanie na poradę do doktora Dawida K., jak również powoływały się na to, że telefon dostały w specjalnym trybie od doktora Dawida K.

- W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób zarówno polityków jak i ludzi showbiznesu. Będą przesłuchiwane przez prokuraturę i CBA – podał Skiba.  

Dwa śledztwa

Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. 

K. zrezygnował z członkostwa w KO i z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy – pół miliona złotych, które szpital musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Ochrona zdrowiaProkuraturaKoalicja Obywatelska
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