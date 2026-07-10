Ursynów Atak na policjantów na Ursynowie

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji o ataku na policjantów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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O początkach zdarzenia opowiedziała reporterka Michalina Czepita na antenie TVN24. - Pracownik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji rano szedł do pracy i właśnie wtedy został zaatakowany przez mężczyznę ostrym niebezpiecznym narzędziem - powiedziała reporterka.

Pracownik został ranny, ale na szczęście nie na tyle groźnie, by trafić do szpitala. - Wezwał pomoc i dzięki temu inni funkcjonariusze pobiegli za tym mężczyzną - dodała Czepita.

Funkcjonariusze udali się w stronę stacji metra Kabaty i tam zatrzymali napastnika.

Pościg i zatrzymanie

O szczegółach sprawy opowiedział na antenie TVN24 posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji.

- Dzisiaj około godziny 7 rano funkcjonariusz, który udawał się na służbę, został przez nieznanego mężczyznę zaatakowany przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu, jakimi są kastety. W wyniku tego ataku funkcjonariusz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji doznał niewielkich obrażeń, nie wymagał hospitalizacji - przekazał Pietraszko.

Pozostali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji, którzy byli w siedzibie na miejscu, udali się w pościg za mężczyzną i na terenie stacji Kabaty go obezwładnili i zatrzymali. - Mężczyzna nie wykonywał poleceń, cały czas atakował niebezpiecznymi przedmiotami. Zostały wobec niego użyte środki przymusu bezpośredniego, proporcjonalne do tych ataków - zastrzegł Pietraszko.

W wyniku ataku kastetami na terenie metra Kabaty obrażeń doznał jeden z funkcjonariuszy. Został przewieziony do szpitala. Doznał urazu nogi. Jak zapewnił Pietraszko, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mężczyzna został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom prewencji komisariatu na Ursynowie. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli także maczetę.

Napastnik z zarzutami

Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, kierowania wobec nich gróźb i znieważenia.

Jak przekazał posterunkowy Pietraszko, wiadomo, że napastnik działał sam. Policja ustala motywy jego działania. - Mężczyzna wygrażał funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji, jakby go w pewien sposób prześladowali - dodał Pietraszko.