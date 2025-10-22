Jeden peron "stacji jak z horroru" już nie straszy. Co z drugim?

Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Modernizacja stacji PKP Ursus rozpoczęła się pod koniec sierpnia. Jako pierwszy zamknięty został peron numer 2. Jego przebudowa dobiegła niemal do końca. W poniedziałek, 20 października został on oddany do użytku.

Pasażerowie nadal zastaną tam tymczasowe zadaszenie i ogrodzenie, ponieważ tuż obok toczą się dalsze prace. Kolejarze zapowiadają, że do końca roku na odnowionym peronie zostaną zainstalowane nowe wiaty i ławki. Natomiast w pierwszym kwartale 2026 roku przystanek zostanie wyposażony system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz nowe oznakowanie.

Nasz reporter Mateusz Mżyk odwiedził we wtorek przystanek. Jak opisuje, od strony południowej, czyli od ulicy Szamoty do peronu numer 2 prowadzi nowy chodnik, wyłożony betonowymi płytami. Zamontowano w nim także płyty ryflowane, czyli pasy prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Podobna nawierzchnia znajduje się także na samym peronie.

Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- Na dalszym odcinku można dostać się na peron także schodami - zaznacza Mżyk. I dodaje, że obecnie są one zabezpieczone prowizorycznymi, drewnianymi barierkami z oznakowaniem ostrzegawczym. - Wejście od strony północnej jest jeszcze zamknięte - zaznacza.

Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Straszyła dziurami i kruszącym się betonem

Jak zauważa nasz reporter, obecnie widać ogromny kontrast między tym, jak dotychczas wyglądała stacja i jak prezentuje się jeden z odnowionych peronów.

Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

O fatalnym stanie przystanku PKP Ursus Północny pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w ubiegłym roku. Na stacji były dziury zalepione kawałkami blachy, czy sterczące z ukruszonego betonu druty. Mieszkańcy bali się tamtędy chodzić. Mimo wyglądu jak z horroru, stacja jest dopuszczona do użytkowania, a PKP PLK podkreślały, że dokonują doraźnych napraw.

Sprawę nagłośniała wówczas między innymi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

"W drodze na stację PKP Ursus Północy powstała dziura wielkości dziecka, w którą ktoś może spaść ponad półtora metra niżej. Wysłałam pilną interwencję w tej sprawie do PKP PLK z prośbą o szybkie zabezpieczenie i remont tego miejsca" - pisała w zeszłym roku na Instagramie polityczka Lewicy.

Dowiedz się więcej: Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy

Rozbiórka peronu numer 1

Wykonawca przeniósł się z pracami na peron numer 1. Nasz reporter relacjonuje, że rozpoczęła się już jego rozbiórka. Ekipa budowlana zajmowała się we wtorek kruszeniem starej betonowej konstrukcji od strony północnej.

- Teren przylegający do peronu 1 jest ogrodzony barierkami. Są tam składowane materiały budowlane, jest ciężki sprzęt - relacjonuje Mżyk. - Wygrodzony jest sam peron i prowadzący do niego chodnik - precyzuje.

Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Spółka PKP PLK zapowiada, że po zakończeniu wszystkich prac pasażerowie zyskają dwa nowoczesne perony wyposażone w ławki, zadaszenia, tablice informacyjne, monitoring oraz system informacji pasażerskiej. W ramach inwestycji przebudowę przechodzą też dojścia do przystanku. Wykonawca przygotuje nowe pochylnie od strony ulicy Szamoty i Cykady.

Prace mają zakończyć się w drugim kwartale 2026 roku.

Modernizacja stacji PKP Ursus Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Modernizacja stacji PKP Ursus Północny Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zmiany w ruchu pociągów

Mimo prac rozbiórkowych pociągi kursują na razie bez przeszkód po torze numer 1. Zmieni się to dopiero 4 listopada. Utrudnienia będą trwały przez miesiąc, czyli do 3 grudnia. Tor zostanie zamknięty na odcinku Warszawa Włochy - Warszawa Gołąbki.

PKP PLK ostrzega, że w tym czasie: - 10 pociągów Kolei Mazowieckich z/do Ożarowa Mazowieckiego zostanie odwołanych, - 16 pociągów pojedzie trasą okrężną przez Warszawę Główną Towarową, z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus Północny, Warszawa Gołąbki, - 1 pociąg zakończy bieg na stacji Warszawa Główna, z pominięciem przystanków: Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle, Stadion, Wschodnia.

Pasażerowie muszą także przygotować się na następujące utrudnienia: - w dniach 26 października - 13 grudnia 2025 r. pociągi w kierunku Błonia nie będą zatrzymywać się na przystanku Warszawa Ursus Północny, - w terminie 8 grudnia - 12 grudnia 2025 r. pociągi nie będą zatrzymywać się na przystanku Warszawa Ursus Północny (w obu kierunkach), - odwołanych będzie 6 pociągów z/do stacji Ożarów Mazowiecki, - 3 pociągi z/do stacji Błonie, - 5 pociągów skierowanych będzie trasą okrężną przez Warszawę Główną Towarową, z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD