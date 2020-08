Wylewają 1400 metrów sześciennych betonu na wiadukcie na Ostrobramskiej. "Kluczowy etap remontu"

Drogowcy rozpoczęli betonowanie wiaduktu wzdłuż Ostrobramskiej. Jak zaznaczają, to najważniejszy etap remontu.

Jak przypomina Zarząd Dróg Miejskich, węzeł na Przyczółku Grochowskim to jeden z obiektów Trasy Łazienkowskiej, które wybudowane zostały jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Wiadukt był już jednak na tyle wyeksploatowany, że ze względu na zły stan techniczny konieczne jest jego odnowienie.

Wylewanie betonu przez 24 godziny

Ważny węzeł przesiadkowy

Głównym celem prac jest przywrócenie odpowiednich właściwości eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę trwałości i bezpieczeństwa na kolejne lata. Zakończenie prac związanych z remontem wiaduktu planowane jest na grudzień.

ZDM przypomina, że Przyczółek Grochowski to ważny węzeł przesiadkowy. Są tu cztery przystanki autobusowe obsługujące 11 linii autobusowych. Kilka lat temu część węzła została dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – wprowadzono pochylnie na przystanki, powstała też rampa na kładkę nad łącznicą prowadzącą w stronę ulicy Ostrobramskiej. Po północnej stronie węzła pozostały jednak nadal schody niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowe schody, dostosowania dla osób niepełnosprawnych

"W ramach prac rozbierzemy istniejące schody po północno-wschodniej stronie wiaduktu. Nowe zostaną wyposażone w stalowe balustrady, zaś parametry stopni i spoczników będą zgodne z obowiązującymi obecnie normami. W kolejnym etapie możliwa będzie budowa pochylni prowadzącej na wiadukt, na którą została zachowana rezerwa" - czytamy w zapowiedzi prac. Jak dodano, przebudowa węzła ułatwi też przesiadki. Przystanek w kierunku ronda Wiatraczna zostanie przesunięty pod wiadukt. Wszystkie perony przystankowe zostaną wyremontowane i podniesione do poziomu 16 centymetrów ponad jezdnię, co ułatwi wsiadanie do autobusów. Pojawią się też dodatkowe miejsca siedzące i system informacji pasażerskiej.