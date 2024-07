Remont torowiska i frezowanie Marszałkowskiej

Zamkną przejazd przez tory

Zaczną przy ulicy Galla Anonima. W sobotę, 20 lipca o godzinie 0:15 zamkną tam przejazd przez tory. Kolejne prace zaplanowano od czwartku, 25 lipca od godziny 0:15 . Wówczas połączenie z ulicą Broniewskiego straci ulica Matysiakówny. Natomiast w sobotę, 27 lipca o godzinie 0:15 roboty rozpoczną się u zbiegu z aleją Armii Krajowej, zamknięty zostanie przejazd przez skrzyżowanie z Broniewskiego, od strony ulicy Maczka. Ruch górą – wiaduktami nad skrzyżowaniem – będzie przebiegał bez zmian. Wszystkie te roboty zakończą się w jednym czasie. Prace na trzech przejazdach potrwają do poniedziałku, 29 lipca do godziny 4:00 .

Zmiany na Marszałkowskiej

Frezowana będzie jezdnia w stronę rodna Dmowskiego, na odcinku od placu Bankowego do ulicy Królewskiej. Roboty zaplanowano od piątku, 19 lipca, od godziny 22:00 do poniedziałku, 22 lipca, do godziny 5:00. W tym czasie, od strony Trasy W-Z, kierowcy dojadą tylko do skrzyżowania z ulicami Elektoralną i Senatorską – tu będą musieli skręcić w prawo lub lewo. Połączenie z Marszałkowską straci plac Żelaznej Bramy. Objazd został wyznaczony aleją "Solidarności", aleją Jana Pawła II i ulicą Świętokrzyską.