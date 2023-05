Jechali na przeszczep nerki 17-letniej Klaudii. "Wiedzieli już, że nie zdążą", matka zadzwoniła po pomoc

Do szpitala w Warszawie jechała rodzina z Poznania. 17-letnia Klaudia potrzebowała nerki, a organ od dawcy nie mógł długo czekać. Najpierw rodzina pomyliła zjazdy na autostradzie, a w stolicy utknęła w korku. Matka nastolatki zadzwoniła pod numer alarmowy. Na pomoc ruszyli funkcjonariusze, którzy eskortowali rodzinę do szpitala.

Rodzina jechała samochodem z Poznania do Warszawy, gdzie niespodziewanie znalazł się dawca nerki dla 17-letniej Klaudii. Musieli zdążyć do godziny 16, bo czas w takich przypadkach odgrywa ogromną rolę. Nerwy i stres spowodowały pomyłkę na autostradzie i zjechanie w złą drogę, co wydłużyło czas dojazdu do stolicy. A to nie był koniec kłopotów.