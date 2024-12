Resort zapowiada zmiany dla kierowców Źródło: TVN24

Jak poinformował sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, w czasie Wigilii i dwóch dni świąt Bożego Narodzenia doszło w sumie do 99 zdarzeń drogowych, w tym 96 kolizji i trzech wypadków. - Nie było ofiar śmiertelnych. Sześć osób zostało rannych - przekazał policjant.

To aż o 108 mniej zdarzeń drogowych niż w ubiegłym roku (207). Wówczas doszło do pięciu wypadków. Była też jedna ofiara śmiertelna.

Podczas tegorocznych świąt do najpoważniejszego wypadku doszło 25 grudnia w miejscowości Radonice w powiecie warszawskim zachodnim. W wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych poszkodowane zostały cztery osoby, w tym dziecko.

Wypadek w miejscowości Radonice Źródło: JRG Błonie/Facebook

- Ponadto funkcjonariusze ujawnili 23 kierowców, którzy prowadzili po alkoholu - dodał sierż. sztab. Chmura.

Mniej wypadków na całym Mazowszu

Mniej wypadków niż w ubiegłoroczne święta odnotowano również w sąsiednim garnizonie mazowieckim. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu od 24 do 26 grudnia doszło do czterech wypadków. Pięć osób zostało rannych, nikt nie zginął.

"W analogicznym okresie ubiegłego roku doszło do dziewięciu wypadków drogowych, w których śmierć poniosły dwie osoby, a osiem zostało rannych" - wylicza w komunikacie mazowiecka policja.

Funkcjonariusze zatrzymali 19 nietrzeźwych kierujących.

Podczas #świąt.ecznych dni (24-26.12) na mazowieckich #droga.ch doszło do 4 wypadków, w których nikt nie zginął, a 5 osób zostało #ranne. #Policja.nci zatrzymali 19 nietrzeźwych kierujących. Przed nami kolejne świąteczne dni - #przestrzegajmy przepisów ruchu… pic.twitter.com/x1sFmnEgNM — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) December 27, 2024 Rozwiń

Bilans dla kraju

Świąteczne statystyki wypadkowe poprawiły się względem ubiegłego roku w całej Polsce. - Od 24 grudnia do 26 grudnia na polskich drogach doszło do 70 wypadków drogowych, w których zginęło 9 osób, a 77 zostało rannych" - przekazał nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Wyjaśnił, że wśród dziewięciu ofiar cztery to kierujący pojazdami, dwoje to pasażerowie tych pojazdów, a trzy to osoby piesze.

Opas dodał, że w tym czasie policjanci wyeliminowali z ruchu 512 nietrzeźwych kierujących.

W ubiegłym roku w okresie świątecznym doszło do 86 wypadków, w których zginęło 14 osób. Bilans z rok 2022 to aż 113 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób.