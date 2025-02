Zderzenie tramwajów w Wilanowie. Wśród poszkodowanych motorniczy i dwoje dzieci

Posłuchaj Wstrzymaj Zderzenie tramwajów w Wilanowie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Dwa tramwaje zderzyły się w piątek rano w Wilanowie. Kilka osób wymagało pomocy medycznej. Cztery z nich, w tym motorniczego i dwoje dzieci, przewieziono do szpitala. Pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Do zderzenia tramwajów w alei Rzeczpospolitej doszło w rejonie zespołu przystankowego Oś Królewska. Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie około godziny 9.30. - Doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Pięć osób wymagało udzielenia im pomocy medycznej. Pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego trafiło dwoje dzieci, motorniczy i dwie pasażerki. Doznane przez nich urazy to głównie otarcia i potłuczenia, są w stanie stabilnym - przekazał początkowo młodszy brygadier Artur Kamiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu było pięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły pogotowia ratunkowego, policja oraz służby Tramwajów Warszawskich. Około godziny 11 policja przekazała nam swoje ustalenia w sprawie poszkodowanych. - Cztery osoby, w tym dwójka dzieci, pojechały na badania do szpitala. Wśród nich jest motorniczy tramwaju linii numer 14. Ponadto trzem osobom na miejscu była udzielana pomoc medyczna - mówił sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie na przystanku

- Doszło do zderzenia tramwajów na przystanku Oś Królewska w kierunku Miasteczka Wilanów. Na stojący na przystanku tramwaj linii numer 14 najechał drugi tramwaj linii numer 16 - relacjonował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Policja podała, że motorniczy tramwaju linii numer 16 był trzeźwy. Według rzecznika Tramwajów Warszawskich, trzeźwy był także motorniczy drugiego ze składów.

Pasażerów czekały utrudnienia w kursowaniu linii 14 i 16. Zarząd Transportu Miejskiego podał, że składy w kierunku Miasteczka Wilanów jeżdżą na skróconej trasie. Docierały do przystanku św. Bonifacego. Na odcinku między przystankami św. Bonifacego - Sobieskiego należało korzystać z autobusów linii 116. Natomiast między przystankami Sobieskiego - Miasteczko Wilanów kursowały autobusy 217. Dodatkowo uruchomiono zastępczą linię autobusową na trasie między przystankami św. Bonifacego - Jana III Sobieskiego - al. Rzeczypospolitej - Miasteczko Wilanów.

O godzinie 11.45 rzecznik Tramwajów Warszawskich poinformował o usunięciu uszkodzonych pojazdów do zajezdni i wznowieniu ruchu.

