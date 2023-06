Samochód potrącił nastolatka, gdy ten wychodził z autobusu

W środę wieczorem w Sulejówku doszło do potrącenia 13-latka przez auto osobowe. Chłopiec został przewieziony do szpitala na badania - ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

- 13-letni chłopiec wybiegał z autobusu. Kierująca peugeotem omijała autobus i doszło do potrącenia. Nie była to duża prędkość, dlatego chłopiec nie odniósł dużych obrażeń. Został jednak zabrany karetką do szpitala na badania. Miejsce, w którym doszło do potrącenia jest wyłączone z ruchu, ale jest to osiedlowa ulica i nie powoduje to dużych utrudnień - przekazał Węgrzynowicz.