80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wolontariusze mogą się jeszcze zgłaszać

Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na chętnych do udziału w wolontariacie z okazji tegorocznych obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. W pomoc zaangażowanych zostanie kilkaset osób. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze do 9 czerwca.

Co roku do wolontariatu rocznicowego przystępuje kilkaset osób. W wakacje wolontariusze będą wspierać organizację oficjalnych uroczystości, licznych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz nieść wsparcie Powstańcom - zarówno tym mieszkającym w Warszawie, jak i tym przybywającym na obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego z całej Polski i z zagranicy.

- Co roku zgłaszają się do nas nowe osoby, które chcą przeżyć niezwykłą przygodę – wziąć udział w obchodach Powstania Warszawskiego, uczcić pamięć o bohaterach z sierpnia i września 1944 roku, dotknąć historii. Muzeum to miejsce, gdzie można spotkać powstańców, porozmawiać z nimi, zaprzyjaźnić się. To bezcenna lekcja o życiu, o tym, co jest ważne. Bohaterowie tamtych wydarzeń to niezwykłe osobowości, które zarażają innych swoim optymizmem, uśmiechem, pasją. Mamy różne formy wolontariatu: można np. prowadzić wywiady z potomkami Powstańców Warszawskich w ramach projektu "Korzenie pamięci", poszerzyć wiedzę o Powstaniu Warszawskim – ukończyć szkolenie i zostać wolontariuszem-przewodnikiem, można także wspierać edukację dzieci lub wziąć udział w akcji "Paczka dla Powstańca". Każdy znajdzie coś dla siebie. Wielu wolontariuszy znajduje też tutaj trwałe przyjaźnie – mówi cytowany w komunikacie na ten temat Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.