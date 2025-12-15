Pożar w szkole, ponad 400 osób ewakuowanych

Pożar instalacji w szkole podstawowej przy ulicy Samarytanki Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl

Do pożaru doszło w Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka", przy ulicy Samarytanki.

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 12.23. - Zapaliła się skrzynka elektryczna. Było lekkie zadymienie - poinformował st. asp. Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej. Ogień nie rozprzestrzenił się.

- 437 osób ewakuowało się ze szkoły przed przybyciem straży pożarnej. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - dodał Smoter. Strażacy zakończyli działania około godziny 13.40.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Straż już odjechała. Nauczyciele i uczniowie wrócili do budynku szkoły - przekazał.

