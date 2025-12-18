W jednym czasie weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich

Nielegalne automaty do gier Źródło: KRP VI

Kilka dni temu policjanci z Targówka jednocześnie weszli do wytypowanych punktów, które - dla zamaskowania swojej nielegalnej działalności - prowadziły różne legalne usługi. "Funkcjonariusze z dwóch grup zabezpieczyli kilkanaście automatów i prawie 37 tysięcy złotych" - przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Jedna osoba zatrzymana

Policjantka wyjaśniła, że część skontrolowanych lokali było technicznie przystosowanych do działalności hazardowej, o czym świadczyły zamontowane kamery, za pomocą których weryfikowano i selekcjonowano klientów, a wejścia zabezpieczono w taki sposób, by do środka nie dostała się żadna postronna osoba.

"W trakcie działań policjanci zatrzymali 33-letniego obywatela Wietnamu, nielegalnie przebywającego na terenie Polski i pełniącego rolę 'opiekuna' jednego z tych punktów. Policjanci wdrożyli procedurę jego deportacji" - wskazała Onyszko.

Zabezpieczone automaty do gier trafiły do magazynów Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. "Postępowanie prowadzone przez tych funkcjonariuszy wyjaśni, kto organizował nielegalne gry i kto, tym samym poniesie konsekwencje prawne" - podsumowała policjantka.

