Duże zmiany w kursowaniu tramwajów. Z centrum nie dojadą na Okęcie

Remont torowiska na placu Bankowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Na Ochocie trwają prace przy budowie nowej trasy tramwajowej, umożliwiającej podróżowanie między Dworcem Zachodnim a centrum i południowymi dzielnicami stolicy. Jednym z newralgicznych punktów jest skrzyżowanie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. z Grójecką. Powstają tam rozjazdy, umożliwiające ruch tramwajów we wszystkich kierunkach, a dodatkowo przebudowywana jest instalacja ciepłownicza.

Od poniedziałku, 2 czerwca planowane są duże zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu tramwajów. "Na kilka tygodni ulice Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Grójecka stracą połączenie" - zapowiada ratusz w komunikacie.

Zmiany na ważnym skrzyżowaniu Ochoty

Jadący ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. od Alej Jerozolimskich będą musieli skręcić w Białobrzeską. Natomiast kierowcy jadący Grójecką z centrum nie skręcą ani w lewo w Banacha, ani w prawo w Bitwy Warszawskiej 1920 r.

"Objazd będzie prowadził ulicami Kopińską i Białobrzeską lub Dickensa i Szczęśliwicką. Do Banacha można dojechać ulicami Dickensa i Pawińskiego" - podpowiadają urzędnicy.

Na ulicy Banacha ruch zostanie przełożony na drugą jezdnię. To oznacza, że na odcinku od ulicy Pawińskiego dwa kierunki ruchu będą teraz na nitce, która zazwyczaj prowadzi do Grójeckiej. Po dojeździe do skrzyżowania z Grójecką będzie można pojechać w prawo lub w lewo.

Prace na ulicy Grójeckiej Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Urzędnicy zapowiadają, że organizacja ruchu na skrzyżowaniu będzie się zmieniała w miarę postępu robót. Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia potrwają tam co najmniej do końca roku. W czerwcu wykonawca prac planuje przełożenie ruchu na drugą jezdnię Alej Jerozolimskich.

Dodatkowo w dniach 2-3 czerwca tramwajarze zwężą o jeden pas nitkę Grójeckiej w kierunku centrum, przed samym placem. Ma to związek z planowaną naprawą torowiska na placu Narutowicza.

Objazd dla zamkniętego odcinka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Dodatkowe buspasy

Na Grójeckiej i alei Krakowskiej zostaną wytyczone tymczasowe buspasy. Na jezdni w kierunku Okęcia będą obowiązywać na odcinku od placu Zawiszy do przewiązki na wysokości Baśniowej i Winnickiej, natomiast w kierunku centrum od Lechickiej do przewiązki za Dickensa.

Buspasami będą mogły jeździć także pojazdy MTON, taksówki i motocykle.

Ratusz zapowiada, że autobusy będą zatrzymywać się na istniejących bądź tymczasowych przystankach, zlokalizowanych w pobliżu peronów tramwajowych.

Na ulicach, gdzie powstaną tymczasowe przystanki, konieczne jest wprowadzenie zmian w ruchu. "Ulica Lirowa straci połączenie z aleją Krakowską. Z kolei na placu Narutowicza zostanie zamknięty fragment ulicy Uniwersyteckiej łączący ulicę Akademicką z placem" - podano w komunikacie.

Zamknięty odcinek ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Tramwaje nie dojadą z centrum do Włoch

W poniedziałek centrum straci tramwajowe połączenie z Ochotą i Włochami. Tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli P+R Al. Krakowska. Kursowanie tramwajów linii 15 i 25 zostanie zawieszone. "Przy Och-Teatrze zostanie wybudowany rozjazd nakładkowy, który umożliwi tramwajom dwukierunkowym zmianę kierunku. Z tego powodu w poniedziałek tramwaje będą kończyły trasę na placu Narutowicza. Od wtorku linia 9 będzie dojeżdżała do przystanku Och-Teatr" - czytamy w komunikacie.

Tramwaje linii: 1, 7, 14, 33 i 71 będą dojeżdżały do placu Narutowicza. Natomiast linie 23 i 25 zostaną zastąpione przez linię 75 kursującą na trasie Nowe Bemowo - Annopol.

"Między placem Narutowicza a pętlą P+R Al. Krakowska będą jeździły autobusy linii Z-9 (część kursów będzie na krótszej trasie z placu do ulicy Hynka). Dodatkowo uruchomiona zostanie linia Z14, która połączy plac Narutowicza z pętlą na ulicy Instalatorów" - podaje ratusz.

Autobusy linii: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733 będą kursowały na wydłużonej trasie do przystanku PKP Rakowiec. Dzięki temu możliwe będą przesiadki do pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich (linie S2, S3, S4 i S40 oraz RL), którymi można dojechać na przykład do centrum miasta i stacji metra obydwu linii.

Zmieni się trasa linii 136. Autobusy pojadą: Białobrzeską, Dickensa, Pawińskiego i Księcia Trojdena. Linie 154 i 172 będą jeździły ulicami Dickensa i Białobrzeską, a 186 i 414 - Szczęśliwicką, Dickensa i Pawińskiego do Banacha (tu zakończą trasy). Z kolei autobusy linii 191 pojadą ulicami Białobrzeską i Kopińską do placu Narutowicza.

Prace na ulicy Grójeckiej Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Zmiany na placu Bankowym

W poniedziałek, 2 czerwca, tramwajarze rozpoczną remont torów po zachodniej stronie placu Bankowego. Jadący z Andersa nie przetną alei "Solidarności", a z alei "Solidarności" nie będzie skrętu w lewo na plac Bankowy.

Tramwajarze będą budowali tymczasową zawrotkę na wysokości kościoła, którą kierowcy pojadą w kierunku placu.

Na placu Bankowym wygrodzone będą pasy do skrętu w lewo, w aleję "Solidarności". Objazd wytyczono ulicą Grzybowską i aleją Jana Pawła II. Ten etap remontu potrwa do 8 czerwca.

Organizacja ruchu na placu Bankowym - II etap remontu torowiska Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów

Prace na placu Bankowym oznaczają także kolejne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od poniedziałku składy powrócą na trasę do Dworca Wileńskiego, ale nie będą jeździły między placem Bankowym a Kinem Femina. "W dniach 2-3 czerwca tramwaje nie pojadą także ulicą Andersa, między Muranowską a placem Bankowym. W tym czasie zostanie wybudowany rozjazd nakładkowy przy stacji metra Ratusz Arsenał" - wyjaśniają urzędnicy.

Tramwaje linii: 13, 15, 23 i 25 nie będą kursowały. "Tramwaje linii 16 będą kursowały między Miasteczkiem Wilanów i rondem Wiatraczna przez trasę W-Z. Tramwaje linii 18 nie zmienią przystanków końcowych, ale po drodze skręcą z placu Bankowego w aleję "Solidarności". Linia 20 przejedzie przez Wisłę mostem Gdańskim. Trasa linii 26 poprowadzi z Metra Młociny do pętli Marymont-Potok, a 28 z Osiedla Górczewska do bazyliki przy Kawęczyńskiej. Pasażerów przewiozą dodatkowe linie. Składy z numerem 75 pojadą z pętli Nowe Bemowo na Annopol. Linia 76 będzie kursowała z Czynszowej do Miasteczka Wilanów. Ponadto od 4 czerwca tramwaje 66 będą jeździły między pętlą Piaski a przystankiem Metro Ratusz-Arsenał" - opisuje zmiany ratusz.

Uruchomiono linię zastępczą Z26. Jej autobusy będą kursowały aleją "Solidarności" na trasie Okopowa - Dworzec Wileński. Autobusy linii 111, w kierunku Gocławia, pojadą przez plac Krasińskich. Na placu Bankowym kursy będą kończyły i zaczynały autobusy 518.

Remont torowiska na placu Bankowym Remont torowiska na placu Bankowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Remont torowiska na placu Bankowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Remont torowiska na placu Bankowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl