Zmiany na placu Trzech Krzyży. Zasadzą drzewa na parkingu przed przed ministerstwem

Remont placu Trzech Krzyży trwał ponad rok Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Dwa lata temu plac Trzech Krzyży przeszedł zmiany. Po ustaleniach z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa udało się na historycznym terenie posadzić 28 drzew – lip, głogów i gruszy. "To wysokie i odporne drzewa, niektóre czekały w szkółkach na swój czas nawet po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat" - poinformował w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Plac Trzech Krzyży przed nasadzeniami Źródło: ZDM Warszawa

Beton pozostał jednak przy zachodniej pierzei placu, którą zajmuje budynek Ministerstwa Rozwoju i Technologii wraz z przylegającym do niego od frontu dużym parkingiem. "To jednak teren nie tylko poza pasem drogowym, ale w ogóle nienależący do miasta, dlatego nie mógł od razu zostać objęty zazielenieniem" - zaznaczyli drogowcy. Po zakończeniu robót Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął rozmowy z resortem rozwoju. Ich efekt mieszkańcy zobaczą jeszcze w tym roku.

Lipy, magnolie i byliny

Wygląd parkingu przed Ministerstwem Rozwoju i Technologii się zmieni. Połowa zostanie zastąpiona zielenią. "Rozpłytowana zostanie przede wszystkim półkolista 'łezka' od strony chodnika. Pojawi się tam 10 lip, czyli takich samych drzew, jak największe posadzone po wschodniej stronie placu, w rejonie ulicy Książęcej" - opisał Zarząd Dróg Miejskich.

Plac Trzech Krzyży na wizualizacji Źródło: ZDM Warszawa

Poza tym powstaną nowe trawniki. Pojawi się ozdobna rabata złożona z różnych gatunków bylin oraz żywopłot z irgi. Mniejsze rozpłytowania planowane są też w narożnikach, bliżej schodów – tuż przed budynkiem ministerstwa. Zostaną tam posadzone magnolie.

Rozpoczną prace na dniach

W tym tygodniu rozpoczną się prace przygotowawcze. Potem rozebrana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, żeby zrobić miejsce pod prace ogrodnicze. Zostanie też zbudowane przedłużenie chodnika na wysokości istniejącego przejścia dla pieszych. "Ułatwi to pieszym dojście w rejon budynku MRiT – bez potrzeby nadkładania drogi" - zaznaczyli drogowcy.

Plac Trzech Krzyży na wizualizacji Źródło: ZDM Warszawa

Prace brukarskie wykona miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Po ich zakończeniu do akcji wejdzie warszawska firma Werde, która zajmie się zielenią. Nowe nasadzenia to koszt około 400 tysięcy złotych.

W ramach tej kwoty wykonawca posadzi też sześć drzew na ulicy Mazowieckiej. Będą to graby, które pojawią się na powierzchniach wyłączonych z ruchu między miejscami parkingowymi.

Zapewnią im miejsca w okolicy

Jak ujawniła niedawno "Gazeta Stołeczna", w zamian za likwidację 27 miejsc parkingowych przed budynkiem ministerstwa, ratusz musiał zapewnić tyle samo na okolicznych ulicach. Na kopertach będą mogli parkować wyłącznie urzędnicy resortu. Ta decyzja oburzyła okolicznych mieszkańców.