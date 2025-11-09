Zakaz lotów dronem w Święto Niepodległości

Biegi, koncerty, marsze, rajdy. Tak Polacy świętowali 106. rocznicę odzyskania niepodległości (wideo archiwalne z 2024 roku) Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

11 listopada Komenda Stołeczna Policji w porozumieniu ze Służbą Ochrony Państwa wprowadzają ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych nad Warszawą. Ma to związek z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń w Święto Odzyskania Niepodległości.

Strefa ograniczona o symbolu "EPR840" obowiązywać będzie 11 listopada od godziny 7 do godziny 23. Strefa zakazu obejmie wysokość pionową od poziomu gruntu do 305 metrów oraz tworzy okrąg o promieniu 3500 metrów, gdzie jako środek okręgu wyznaczono Skwer Kahla w Warszawie. Wyznaczona strefa z zakazem lotów orientacyjnie sięga do:

- od północy, skrzyżowanie ulic Odrowąża/Rondo Żaba - od południa, skrzyżowanie Belwederska/Gagarina - od zachodu, skrzyżowanie Al. Solidarności/Okopowa - od wschodu, budynku przy ul. Grochowskiej 234/240

Zakaz lotów nie dotyczy lotów lotnictwa państwowego, lotów statków powietrznych wykonywanych po uzgodnieniu z zarządzającym strefą oraz statków należących do zarządzającego strefą.

Wysokie kary

Policjanci przestrzegają, że złamanie przepisów ruchu lotniczego grozi operatorowi drona surowymi konsekwencjami. "Każdy, kto lata dronem, albo ma taki zamiar musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, jakie ciążą na każdym pilocie bezzałogowego statku powietrznego i odpowiedzialności karnej za złamanie przepisów" - podkreślili.

Mundurowi przypominają, że zgodnie z art. 212 ust. 1 lit. A ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze: "kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu". Tej samej karze podlega ten kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Narodowe Święto Niepodległości

W Polsce dla upamiętnienia przekazania 11 listopada 1918 roku przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu obchodzone jest w rocznicę tego dnia Narodowe Święto Niepodległości. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku, zniesiono je w 1945 roku i nie było oficjalnie obchodzone przez cały okres PRL, a przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Święto 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.