Śródmieście

"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę

Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Źródło: TVN24
Stołeczny ratusz wydał pozwolenie na budowę 170-metrowego wieżowca w centrum Warszawy Roma Tower, nazywanego również "Nycz Tower" ze względu na powiązania inwestycji z archidiecezją warszawską. W ramach umowy inwestor zobowiązał się do przekształcenia znajdujących się po drugiej stronie ulicy sześciu lokali z mieszkaniowych w użytkowe oraz remont wskazanych przez miasto mieszkań.

Na parkingu w samym centrum Warszawy u zbiegu Nowogrodzkiej i Emilii Plater ma stanąć 170-metrowy wieżowiec Roma Tower, przez wielu nazywany "Nycz Tower", ponieważ o zmaterializowanie się inwestycji przez wiele lat zabiegał były metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz. Należąca w przeszłości do Kościoła działka znajduje się przy parafii św. Barbary.

Stołeczny ratusz wydał właśnie pozwolenie na budowę obiektu, o czym jako pierwsza poinformowała "Gazeta Stołeczna". Z decyzji urzędników wynika, że w wieży znajdzie się 370 mieszkań.

Jest pozwolenie na budowę

Wydanie pozwolenia nie było pewne ponieważ ekspertyza wykazała, że Roma Tower przekroczyłaby normy zacienienia dla sześciu mieszkań komunalnych w miejskim budynku po drugiej stronie ulicy. Jak informuje "Gazeta Stołeczna", inwestor wieżowca zawarł z miastem umowę, na mocy której urzędnicy zgodzili się zmienić funkcję tych lokali na użytkową. W tym przypadku nie ma obostrzeń związanych z zacienieniem.

"Nikt nie został wykwaterowany z zajmowanego lokalu. Przygotowywana jest propozycja nowych lokali, które będą remontowane na koszt prywatnego podmiotu. To rozwiązania korzystne i dla miasta, i dla mieszkańców" - wyjaśnił cytowany przez "Stołeczną" burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.

Stwierdził również, że zarządzanie zasobem komunalnym w XIX-wiecznych kamienicach, często niespełniających wymaganych standardów jest zagadnieniem stanowiącym stałą troskę dzielnicy. "Zmiany funkcjonale i pozyskiwanie środków na remonty tych obiektów są częścią polityki zarządzania tym zasobem" - podkreślił.

O zawarciu porozumienia z miastem powiedziała "Stołecznej" Monika Sarnecka, przedstawicielka inwestora firmą BBI Development. Wyjaśniła, że koszt przekształcenia lokali komunalnych wraz z remontem klatek schodowych wyniesie kilka milionów złotych. Potwierdziła również zobowiązanie inwestora do wyremontowania lokali wskazanych przez miasto.

"Nycz Tower"

Plan budowy 170-metrowego wieżowca u zbiegu Nowogrodzkiej i Emilii Plater pojawił się już kilka lat temu. Inwestycję chciała realizować archidiecezja warszawska w porozumieniu z firmą BBI Development. Zapowiedzi jego budowy wzbudziły sprzeciw części mieszkańców Śródmieścia i aktywistów, którzy nie chcieli zarówno tej inwestycji, jak i kilku innych wieżowców planowanych w tej okolicy. Protestujący obawiali się, że plany budowy wieżowca mogą zagrozić istnieniu parafialnych zabudowań. Te w 2020 roku trafiły do rejestru zabytków.

Roma Tower miał być biurowcem o powierzchni użytkowej 62 tys. metrów kwadratowych z salą konferencyjną, powierzchniami handlowymi, centrum fitness and SPA i parkingiem na 245 samochodów. Założenie jest takie, że zyskami z wynajmu biur deweloper ma dzielić się z kurią. Pod koniec stycznia tego roku BBI Development otrzymał od ratusza decyzję środowiskową. Okazało się też, że zmieniło się przeznaczenie obiektu. Zgodnie z nową koncepcją Roma Tower ma być apartamentowcem o 48 kondygnacjach. Na najniższych kondygnacjach naziemnych i podziemnych urządzony będzie parking na 413 aut.

Autorka/Autor: dg

Źródło: "Gazeta Stołeczna", tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Inwestycje w Warszawie
