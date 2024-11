- Niestety od lat Rafał Trzaskowski objeżdża Polskę i świat w pogoni za swoim marzeniem, by usiąść pod żyrandolem w Pałacu Prezydenckim. Warszawa ma wiele nierozwiązanych problemów od lat. Są też sytuacje, które zdarzają się nagle i potrzeba gospodarza, który zarządzi kryzysem, zniweluje jego skutki i wyciągnie wnioski na przyszłość - powiedział w czwartek przed sesją Rady Warszawy. I wezwał Rafała Trzaskowskiego, by określił się, czy chce być prezydentem Warszawy, czy chce prowadzić kampanią wyborczą.

Łuczak: to nie jest w porządku. Potapowicz: nie mam obaw

- Uważam, że to nie jest w porządku wobec mieszkańców Warszawy, którzy głosowali bezpośrednio na niego. Pan prezydent powinien być przedstawicielem mieszkańców Warszawy, którzy na niego głosowali, a nie zajmować się sprawami kampanii prezydenckiej. Uważam też, że to, co mówił w kampanii samorządowej, ma się nijak do tego, w jaki sposób teraz traktuje warszawiaków - krytykowała Łuczak. A jej klubowy kolega Jan Mencwel opublikował w mediach społecznościowych symboliczny wniosek urlopowy, który wypełnił w imieniu Rafała Trzaskowskiego. "Brakuje tylko jego podpisu" - napisał radny.