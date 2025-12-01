Szerokie schody, winda i taras widokowy. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą

Rafał Trzaskowski o zmianach na Karowej (wideo z 5 kwietnia 2024) Źródło: TVN24

Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą umożliwiła połączenie Pragi z Krakowskim Przedmieściem i Starówką. Korzystający z tej trasy muszą jednak liczyć się z tym, że obecnie ulica Karowa w rejonie wiaduktu Markiewicza i Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi, osób starszych i rowerzystów. Są tam strome i kręte schody, które trzeba pokonać, żeby pieszo przemieszczać się między Powiślem a Traktem Królewskim. Druga opcja to wąski chodnik na ślimakach wiaduktu.

Ratusz rozstrzygnął konkurs architektoniczny na przebudowę tego odcinka Karowej. "Powstanie tu taras widokowy na most pieszo-rowerowy i Pragę. Otwarcie widokowe na historyczny wiadukt Markiewicza. Pomost z windą. Wygodne schody, które będą spełniać rolę promenady. Dolny plac, który będzie miejscem spotkań" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapowiedział, że po przebudowie Karowa nie tylko będzie dostępna dla wszystkich, ale także stanie się funkcjonalną przestrzenią miejską na Skarpie Warszawskiej.

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej Źródło: RS Architektura Krajobrazu

Dwa etapy konkursu

Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy Karowej miał dwa etapy. Do pierwszego wpłynęło 14 opracowań studyjnych, spośród których pięć zakwalifikowało się do kolejnego etapu. "Jury przyznało I, II i III nagrodę oraz dwa równorzędne wyróżnienia. Zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki" - informuje urząd miasta.

Pierwsze miejsce zajęła propozycja pracowni RS Architektura Krajobrazu, co wiąże się z nagrodą w wysokości 100 tysięcy złotych.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będzie można obejrzeć na wystawie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w Alejach Jerozolimskich 44. Będą eksponowane od 4 do 19 grudnia (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-16.00 na poziomie -1. Można się tam dostać korzystając z wejścia przez Kancelarię Ogólną od strony Rotundy.

Urzędnicy przypominają, że przewodnią ideą projektu było usprawnienie i uatrakcyjnienie połączenia mostu pieszo-rowerowego z Krakowskim Przedmieściem. "Wyzwaniem dla uczestników konkursu było wytworzenie funkcjonalnego a zarazem atrakcyjnego połączenia górnego i dolnego tarasu skarpy warszawskiej. Projektanci musieli pogodzić wiele wymogów wynikających z ochrony konserwatorskiej, bliskości obiektów chronionych oraz geotechnicznych uwarunkowań skarpy" - czytamy w komunikacie.

Ulica Karowa i wiadukt Markiewicza Źródło: S. Pulcyn / Urząd m.st. Warszawy

Szerokie schody, winda i "powiązania widokowe"

Jury konkursowe doceniło projektantów za "spójną koncepcję ulicy Karowej jako połączenia Krakowskiego Przedmieścia z Wisłą". Ich zdaniem projekt eksponuje ich bezpośrednie powiązanie widokowe. Dodatkowo przewidziana w pracy winda zapewni dostęp do obu poziomów skarpy, dzięki czemu otworzy się jej powiązanie z Parkiem Kazimierzowskim. Będzie ona obsługiwać trzy poziomy, w tym poziom pośredni na wysokości wiaduktu Markiewicza i będzie nią można przewieźć także rower.

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej Źródło: RS Architektura Krajobrazu

Szerokie schody pozwolą na wykorzystanie ich na potrzeby miejsca odpoczynku, które zapewnia jednocześnie widok na oś w kierunku rzeki.

"Zwycięski projekt respektuje wytyczne konserwatorskie dotyczące konieczności zachowania i ekspozycji nasypu wiaduktu Markiewicza oraz zachowuje masyw drzew skarpy, stanowiących kontynuację pierzei ulicy Karowej" - podkreśla ratusz.

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej Źródło: RS Architektura Krajobrazu

Koncepcja zakłada, że schody staną się istotnym elementem skarpy. Ich forma zostanie uzupełniona w niewielki ciek wodny, płynący wzdłuż ich osi. "Układ wody rozwijać się będzie w dolnej części w dodatkowe elementy będące nawiązaniem do występujących historycznie u podnóża Skarpy niewielkich starorzeczy i zbiorników zasilanych spływającą z góry wodą" - wyjaśniają urzędnicy.

Na schodach pojawią się miejsca odpoczynku i ławki spotkań. Ich forma będzie nawiązywała do głazów odsłoniętych przez wodę. "Szczególnie istotne miejsca wypoczynku zlokalizowane zostaną także w rejonie zwieńczenia schodów (jednocześnie początek źródła), środkowym spoczniku (widok na wiadukt Markiewicza) oraz na projektowanym rozległym placu u podnóża schodów" - zapowiada ratusz.

Miejsca wypoczynkowe znajdą się w różnych punktach, jedne będą bardziej zacienione, inne mocno nasłonecznione.

Ratusz zapewnia, że projekt zachowuje niemalże wszystkie istniejące drzewa oraz zakłada nasadzenie około 200 kolejnych. Nie przewidziano także żadnych zmian geometrycznych na obszarze wiaduktu Markiewicza. Ale nieco inaczej będą po przebudowie wyglądać chodniki i jezdnia. To znaczy, chodniki zostaną poszerzone do minimum 2,5 metra, a jezdnia będzie miała szerokość 8 metrów (pasy ruchu - 5 m, dwa pasy rowerowe po 1,5 m).

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej Źródło: RS Architektura Krajobrazu

