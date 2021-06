"Niech się państwo obudzi, bo następna pandemia może być bez nas". Protest ratowników medycznych

"Zostaliśmy potraktowani niepoważnie po tym wszystkim, co zrobiliśmy"

- Zostaliśmy potraktowani niepoważnie po tym wszystkim, co robiliśmy podczas pandemii i po tym, co robimy na co dzień. My od czterech lat walczymy o to, żebyśmy mogli być grupą zawodową samostanowiącą o sobie. Żebyśmy mogli zmieniać system i żebyśmy mieli większą siłę przebicia w pertraktacjach z rządem o to, żebyśmy byli w końcu dobrze wynagradzani. Jesteśmy filarem systemu polskiego ratownictwa medycznego. Bez nas tego systemu nie ma, SOR-ów nie ma. Tam oczywiście pracują też pielęgniarki, zarówno jak i w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ale jeśli nie my, to nikt - mówił z kolei Michał ratownik z Warszawy.