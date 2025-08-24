Resort infrastruktury z nowymi pomysłami na walkę z piratami drogowymi Źródło: TVN24

- Kilkanaście minut przed godziną 1 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu pieszej na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na ulicy Marszałkowskiej, przy rondzie Dmowskiego. Z pierwszych ustaleń wynikało, że kierujący autem osobowym potrącił 25-latkę, która przechodziła przez przejście na zielonym świetle. Kierowca nie zatrzymał się, uciekł z miejsca i nie udzielił pomocy poszkodowanej - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Rozbite auto, w środku dwóch pijanych mężczyzn

Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala. Informacja o wypadku trafiła z kolei do wszystkich policyjnych patroli w mieście. Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego w Alejach Jerozolimskich zauważyli hondę ze śladami wskazującymi, że samochód brał udział w kolizji.

- Auto miało wgniecioną maskę i rozbitą szybę czołową. Wywiadowcy zatrzymali ten pojazd do kontroli. Okazało się, że kierował nią nietrzeźwy 27-letni obywatel Gruzji, który miał ponad promil alkoholu w organizmie. W aucie znajdował się również nietrzeźwy pasażer. To 33-letni obywatel Ukrainy, w organizmie miał prawie dwa promile alkoholu - wskazał policjant.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a samochód, którym się poruszali odholowano na policyjny parking. - Czynności procesowe z udziałem tych zatrzymanych będą miały miejsce, kiedy mężczyźni wytrzeźwieją - podsumował Śniadała.

Pierwszy informację o wypadku podał RMF FM.