Ponad sto nowych przypadków koronawirusa w Warszawie. Najwięcej od maja

O nowym bilansie zakażeń w skali kraju mówił w środę rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polskim Radiu powiedział, że "mamy dokładnie 2085 przypadków". - Jeżeli porównamy do ubiegłej środy, to jest wzrost o 70 procent, czyli widzimy, że czwarta fala zdecydowanie zaczyna przyspieszać - przyznał. To najwyższy dzienny raport od 20 maja.