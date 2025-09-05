Pięciu kierujących pod wpływem. 113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi

Policyjne kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych Źródło: Komenda Stołeczna Policji

W środę i czwartek, w różnych miejscach Warszawy stołeczni policjanci kontrolowali osoby poruszające się po ścieżkach rowerowych i chodnikach na hulajnogach elektrycznych. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kierujący hulajnogami stosują się do obowiązujących przepisów i nie stwarzają zagrożenia dla samych siebie oraz innych uczestników ruchu.

W trakcie działań policjanci skontrolowali 438 hulajnóg elektrycznych, wylegitymowali 481 osób. Na użytkowników hulajnóg nałożyli 113 mandatów na kwotę 12.150 złotych. "Kierujący hulajnogami najczęściej otrzymywali mandat za nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi, niestosowanie się do sygnałów świetlnych. Nie ustępowali też pierwszeństwa pieszym i utrudniali im ruch na chodniku oraz na drodze dla pieszych, przekraczali dozwoloną prędkość, nieprawidłowo zmieniali pas ruchu czy nieprawidłowo wyprzedzali" - wymieniła w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodała, czterech nieletnich poruszało się na hulajnogach elektrycznych bez uprawnień. "Pięciu kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających" - przekazała. Policjanci skierowali też sześć wniosków o ukaranie do sądu.

Będą kolejne kontrole

Od początku tego roku policjanci z jednostek i wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji skontrolowali i wylegitymowali 1232 użytkowników hulajnóg. W tym czasie nałożyli 337 mandatów karnych oraz skierowali do sądu 129 wniosków. Stołeczni policjanci zapowiadają kolejne kontrole w tym zakresie.

Funkcjonariusze przypomnieli, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 kilometrów na godzinę. Osoby poniżej 10. roku życia mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 10-18 lat potrzebują karty rowerowej lub prawa jazdy (kategoria AM, A1, B1, T).

W większości przypadków jadąc hulajnogą elektryczną należy korzystać z drogi dla rowerów. Na chodniku można jeździć z prędkością pieszego, zawsze ustępując im pierwszeństwa i nie utrudniając ruchu. Wymagane jest również przeprowadzenie hulajnogi przez przejście dla pieszych.

