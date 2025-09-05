Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Pięciu kierujących pod wpływem. 113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi

Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Policyjne kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
W dwa dni policjanci skontrolowali 438 hulajnóg elektrycznych i wylegitymowali 481 osób. Posypało się ponad sto mandatów, głównie za nieustąpienie pierwszeństwa czy przekroczoną prędkość. Pięciu kierujących było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

W środę i czwartek, w różnych miejscach Warszawy stołeczni policjanci kontrolowali osoby poruszające się po ścieżkach rowerowych i chodnikach na hulajnogach elektrycznych. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kierujący hulajnogami stosują się do obowiązujących przepisów i nie stwarzają zagrożenia dla samych siebie oraz innych uczestników ruchu.

W trakcie działań policjanci skontrolowali 438 hulajnóg elektrycznychwylegitymowali 481 osób. Na użytkowników hulajnóg nałożyli 113 mandatów na kwotę 12.150 złotych. "Kierujący hulajnogami najczęściej otrzymywali mandat za nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi, niestosowanie się do sygnałów świetlnych. Nie ustępowali też pierwszeństwa pieszym i utrudniali im ruch na chodniku oraz na drodze dla pieszych, przekraczali dozwoloną prędkość, nieprawidłowo zmieniali pas ruchu czy nieprawidłowo wyprzedzali" - wymieniła w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodała, czterech nieletnich poruszało się na hulajnogach elektrycznych bez uprawnień. "Pięciu kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających" - przekazała. Policjanci skierowali też sześć wniosków o ukaranie do sądu.

Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Będą kolejne kontrole

Od początku tego roku policjanci z jednostek i wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji skontrolowali i wylegitymowali 1232 użytkowników hulajnóg. W tym czasie nałożyli 337 mandatów karnych oraz skierowali do sądu 129 wniosków. Stołeczni policjanci zapowiadają kolejne kontrole w tym zakresie.

TAGI:
