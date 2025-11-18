Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło

Policjant po służbie zauważył oszusta
Plaga oszustw metodą "na BLIK-a". "Zgłoszeń mamy bardzo dużo, po kilka dziennie"
Źródło: Tomasz Wesołowski/Fakty po Południu TVN24
Policjant po służbie zauważył w Śródmieściu dwóch mężczyzn kręcących się przy bankomacie. Coś go zaniepokoiło, zadzwonił po patrol policji i sam zaczął ich śledzić. Jego przypuszczenia okazały się słuszne.

Dwaj mężczyźni stali przy bankomacie. Jeden rozmawiał przez telefon, drugi wypłacał pieniądze. Nic nie wzbudzało podejrzeń, wielu przechodniów ich mijało. Zwrócił jednak na nich uwagę policjant po służbie. Miał pewne podejrzenia, zaczął ich obserwować.

- Dzięki znajomości rejonu i policjantów, którzy w danej chwili pełnili służbę na terenie Śródmieścia, poinformował ich o zastanej sytuacji. Na bieżąco podawał informacje, gdzie mężczyźni się przemieszczają. Gdy do tej dwójki podeszli umundurowani policjanci, nie potrafili wyjaśnić, skąd mają pieniądze i kto im wysłał kody blik. Jeden z nich tłumaczył, że znalazł ofertę pracy w Internecie, która polega na wypłacaniu pieniędzy z bankomatów, a później na wpłacaniu ich do wpłatomatów - przekazał sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w Śródmieściu.

Podejrzany o oszustwo metodą "na policjanta"
Mówił, że pracuje jako kurier odbierający pieniądze za wózki
Wesoła
komputer
Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła
Okolice
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
18-latek przychodził do starszych osób po pieniądze
Okolice

Gotówka i narkotyki

Przy jednym z mężczyzn poza gotówką, która pochodziła z trudnego do wytłumaczenia źródła, znaleziono również amfetaminę.

- Jeden z mężczyzn był w przeszłości karany za podobne oszustwa i odbył za to karę pozbawienia wolności. Ten, który miał gotówkę w końcu przyznał się, że wie, z jakiego procederu pochodzą te pieniądze. Nie był to jego pierwszy raz, kiedy został za to zatrzymany - zaznaczył sierżant sztabowy Wojteczko.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w związku z oszustwem, którego mieli dokonać wspólnie i w porozumieniu, a jeden odpowie również za posiadanie narkotyków.

Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście i zastosował wobec jednego z zatrzymanych areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
Okolice
Mężczyzna chciał wypłacić 50 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Nieuprawnione wypłaty z kont banku Santander. Prokuratura wszczęła zbiorcze śledztwo
TVN24
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
Okolice
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa I

Przestępczość w WarszawiePolicja
Dariusz Gałązka

