O uczestnikach nielegalnych wyścigów opowiedział TVN24 aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. - Te grupy spotykają się na największych parkingach w Warszawie, ale nie tylko - przekazał. Jak podkreślił, osoby te umawiają się na spotkania poprzez media społecznościowe, a na wyścigach "dochodzi do scen, jakie widzimy na różnych obrazkach". - Jest to między innymi przekraczanie prędkości bądź wprowadzanie w poślizg samochodu - dodał Sobótka.

Nieoznakowane radiowozy i drony

Zablokowana S17

"To się dzieje naprawdę. W Warszawie zorganizowano w ten weekend nielegalne nocne wyścigi, na potrzeby których … zablokowano ruch na całej kilkupasmowej ulicy!" - napisał radny. "Zrobiła to grupa Warsaw Night Racing, która od dawna jawnie opisuje swoje wybryki. Ba - chwalą się nimi w socialmediach. Wrzucają jakby nigdy nic film, na którym ktoś driftuje sobie nocą bmw a cała ulica stoi przez niego w korku. I co? I nic!! Są całkowicie bezkarni. A przecież ryk takich wyścigów słychać na kilometry. Nie wspominam już o blokowaniu drogi, ewidentnym łamaniu przepisów i stwarzaniu olbrzymiego zagrożenia" - wyliczył Mencwel.

Nocne wyścigi ulicami miasta

W stolicy i jej okolicach nielegalne wyścigi odbywają się właściwie cyklicznie. Najczęściej są to soboty w godzinach nocnych, a miejscem spotkania są parkingi centrów handlowych. W lipcu zeszłego roku przyjrzeliśmy się jednej z takich "imprez" . Jej uczestnicy do późnych godzin ścigają się ulicami miasta.

"Zdają sobie sprawę z działań policji"

Policji ciężko jest ukrócić nielegalne wyścigi, szuka sposobu, by to zrobić. W czym polega problem? Niedawno odnieśli się do tego sami mundurowi. "Organizatorzy nielegalnych wyścigów dobrze zdają sobie sprawę z działań policji i stosują strategie mające na celu ich uniknięcie. Przede wszystkim, informacje o miejscu i czasie wyścigu są rozsyłane w ostatniej chwili konkretnym osobom na zaszyfrowanych komunikatorach internetowych, a wydarzenia mogą być błyskawicznie przenoszone w inne lokalizacje" - wylicza KSP. "Zwalczenie zjawiska nielegalnych wyścigów jest trudne dlatego, że pasja do motoryzacji i adrenaliny sprawia, że wielu młodych ludzi chętnie podejmuje ryzyko, nawet mimo potencjalnych konsekwencji prawnych" - przyznała Komenda Stołeczna Policji w komunikacie.