Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę

- Dzisiaj i jutro, ponieważ będziemy mieli do czynienia z mrozami poniżej 20 stopni w nocy, te punkty będą działały całodobowo - zapowiedział w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W warszawskich namiotach podawana jest ciepła kawa i herbata.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w poniedziałek, że do tej pory w namiotach wydano 13 tys. napojów.

- Apelujemy do mieszkańców, aby uważali na pogodę, żeby się ubierali odpowiednio, żeby reagowali w momencie, kiedy dzieje się coś niepokojącego, kiedy na przykład widzą kogoś, kto przysypia na przystanku autobusowym - zwrócił się też do mieszkańców.

Prezydent stolicy zapewnił też, że na bieżąco kontrolowane są przez służby miejsca, w których można spotkać osoby w kryzysie bezdomności. Wskazał, że co noc wolne są miejsca w noclegowniach. Trzaskowski poinformował, że decyzja o najwyższym stanie gotowości wynika z prognoz, według których siarczyste mrozy mogą pojawić się jeszcze w ciągu najbliższego tygodnia.

Tryb zimowy na Paluchu

Zapytany o kontrole w Schronisku na Paluchu oraz pomoc zapewnianą zwierzętom w czasie mroźnych dni, odpowiedział: - Przez cały czas kontrolujemy schronisko i też reagowaliśmy na te doniesienia, które pojawiały się w przestrzeni medialnej. Przeszliśmy już wiele dni temu na ten "tryb zimowy" tak, żeby się zaopiekować naszymi zwierzętami na Paluchu, żeby docieplić klatki, żeby woda była wymieniana kilka razy dziennie i żeby była to woda letnia albo nawet ciepława.

Prezydent zapewnił, że wkrótce oddawany do użytku będzie też oddział geriatryczny, a część zwierząt już została przeniesiona w inne warunki. - W tej chwili mamy kontrolę Najwyższej Izby Kontroli i oczywiście również zastosujemy się do wszystkich wyników tej kontroli - powiedział.

Namioty grzewcze w Warszawie i okolicach

Namioty w Warszawie będą stały do środy (4.02) w godz. 6:00-18:00. Miejsca, w których stoją:

- Metro Centrum – wyjście z Patelni

- Rondo Wiatraczna – między Grochowską a Al. Waszyngtona

- Al. Solidarności/Targowa

- Pętla Metro Wilanowska

- ul. Żeromskiego/ul. Marymoncka przy stacji Metro Słodowiec.

"W związku z utrzymującą się niską temperaturą informujemy, że wszystkie namioty grzewcze będą do odwołania czynne przez 24 godziny na dobę" - przekazało z kolei biuro wojewody mazowieckiego. Takie namioty z nagrzewnicami na polecenie wojewody mazowieckiego rozstawiła straż pożarna w Płocku przy ul. Otolińskiej, w Ciechanowie przy Hali Targowej, w Ostrołęce - w Parku Miejskim, w Siedlcach - na Placu Sikorskiego i w Radomiu przy ul. Słowackiego i na Placu Jagiellońskim.

Trasa autobusów grzewczych

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dwa bezpłatne autobusy dla osób, które potrzebują się ogrzać. Autobusy kursują od 18.00 - przez całą noc.

Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest sporo pieszych.

"OGRZEJ SIĘ – linia A": DW. CENTRALNY 23 – jezdnia północna Dworca Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Aleja Prymasa Tysiąclecia – Górczewska – Leszno – Okopowa – Aleja "Solidarności" – Aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego – DW. CENTRALNY 23;

Przystanki stałe: Dw. Centralny 02, Pl. Zawiszy 02, Dw. Zachodni 52; PKP Wola (Kasprzaka) 06; PKP Wola (Wolska) 06; Metro Młynów 05; Płocka-Szpital 01; Młynarska 01; Okopowa 01; Kino Femina 07; Rondo ONZ 01; Dw. Centralny 23.

"OGRZEJ SIĘ – linia B": PL. HALLERA 12 – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – Aleja „Solidarności” – Jagiellońska – PL. HALLERA 12.

Przystanki stałe: Plac Hallera 12; Dw. Wileński 01; Ząbkowska 01; Kijowska 01; Al. Zieleniecka 04; Dw. Wschodni (Lubelska) 14; Wiatraczna 01; Praga Płd. - Ratusz 01; Al. Zieleniecka 03; Kijowska 02, Ząbkowska 02; Dw. Wileński 05; Pl. Hallera 12.

Pozostałe przystanki na trasie obowiązują jako "na żądanie", czyli trzeba kierowcy zasygnalizować potrzebę zatrzymania.

Nadal aktualne są także alerty I stopnia przed silnym mrozem, którymi objęte jest również województwo mazowieckie. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od -28 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -20 stopni Celsjusza w centrum, do - 6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.