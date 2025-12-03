Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina

Muzeum Fryderyka Chopina
Prace w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Źródło: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Przez cały 2026 rok warszawskie Muzeum Fryderyka Chopina będzie niedostępne dla zwiedzających. Placówka przejdzie w tym czasie gruntowny remont. Zmiany będą dotyczyły między innymi części ekspozycji stałej oraz sal wystaw czasowych. Jego ponowne otwarcie planowane jest na stulecie Konkursu Chopinowskiego.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie działa od 15 lat. Rocznie odwiedza je około 100 tysięcy osób, z czego większość stanowią zagraniczni turyści. W nadchodzącym roku zostanie poddane gruntowemu remontowi w ramach projektu "Perła Warszawy".

Jak podkreślił Andrzej Kosowski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. muzeum i edukacji, warszawskie Muzeum Fryderyka Chopina jest jednym z ważniejszych elementów ochrony materialnej spuścizny po kompozytorze. - Jest to także bezsprzecznie największe, żeby nie powiedzieć jedyne, tego typu muzeum poświęcone Chopinowi na świecie - dodał.

Na ekspozycji zwiedzający mogą zobaczyć m.in. rękopisy muzyczne oraz manuskrypty listów Fryderyka Chopina. - Mamy również ostatni fortepian Chopina, a także pamiątki związane z jego przyjaciółmi i związkami - powiedział Kosowski. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną oraz koncertową.

Muzeum Fryderyka Chopina
Muzeum Fryderyka Chopina
Źródło: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Potrzeba modernizacji wystawy stałej

Jednak 15 lat w muzealnictwie - jak podkreślił Andrzej Kosowski - to półtorej dekady, w której pojawiły się nowe trendy wystawiennicze, zmieniły się oczekiwania odbiorców i możliwości ekspozycyjne. - Multimedia w Muzeum Chopina w roku 2010 zachwycały, dzisiaj, w dobie smartfonów, nie są już takie supernowoczesne, w dodatku urządzenia są wyeksploatowane - dodał.

Przypomniał także, że przez 15 lat zamknięty był piękny taras wschodni, który był otwierany okazjonalnie na kilka wydarzeń w roku, co było spowodowane względami bezpieczeństwa.

- Ponadto do muzeum prowadzą piękne schody, ale zarówno od Tamki, jak i od Ordynackiej nie da się ich pokonać na wózku inwalidzkim czy z wózkiem dziecięcym. Ze Skweru Wodiczki wlewa się do naszej piwnicy woda ze skarpy przez piwnice dawnego Konserwatorium - wyjaśnił.

Planowany remont będzie zatem częściowo wynikał z planów modernizacji wystawy stałej oraz rozwinięcia planów wystaw czasowych, ale jest też konieczny z powodu zastosowania nowych technologii audiowizualnych oraz niezbędnych prac budowlanych.

Muzeum Fryderyka Chopina
Muzeum Fryderyka Chopina
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Ponowne otwarcie na stulecie Konkursu Chopinowskiego

Muzeum zamknięte będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. - Chcemy muzeum ponownie otworzyć w styczniu 2027 roku w stulecie Konkursu Chopinowskiego. Mamy nadzieję, że nie natrafimy na perturbacje związane ze stanem budynku czy okolicznościami międzynarodowymi - powiedział Kosowski.

W wyniku prac planowana jest zmiana tematyczna ekspozycji w części muzeum. - W miejsce sali "Żelazowa Wola" pojawi się temat "Chopin - cudowne dziecko" ukazujący wczesne ujawnienia się geniuszu kompozytora oraz analogie, ale też i różnice pomiędzy jego ścieżką kariery, a biografią Wolfganga Amadeusza Mozarta - powiedział Kosowski.

W wyniku remontu zmieni się ponadto wygląd sali wystaw czasowych. - W większym stopniu chcemy postawić na wystawy czasowe, a także na specjalne pokazy. Próbką tego, co będzie po remoncie, była tegoroczna wystawa "Życie Romantyczne", związana oczywiście z Chopinem, ale prezentująca obiekty pozyskane specjalnie na potrzeby tej ekspozycji - powiedział Kosowski.

Chcą pokazać więcej rękopisów Chopina

- Chcemy także wymieniać i pokazywać rękopisy Chopinowskie, które mamy. Nie będzie tak, że za szybą ekspozycyjną wstawiona jest cały czas tylko jedna partytura, kiedy mamy utworów Chopina więcej. Ma to także oczywiście swoje uzasadnienie we względach konserwatorskich - kiedy dysponujemy oryginalnym papierowym obiektem, to współczesne standardy wystawiennicze mówią o tym, że po trzech-czterech miesiącach taki obiekt powinien wrócić do skarbca i przez kolejne trzy lata nie być eksponowany na światło, by najdłużej zachować jego jakość i wszystkie cechy - powiedział.

W muzeum częściej będą także prezentowane ostatnie nabytki. - Pracownicy muzeum nieustannie wyszukują na świecie aukcje kolekcjonerskie i antykwaryczne w celu kupowania przede wszystkim bezpośrednich pamiątek po Chopinie, głównie pamiątek muzycznych. W tym roku mieliśmy dwie okazje do kupienia i zaprezentowania rękopisów: Ballady f-moli i pieśni "Poseł" - powiedział Kosowski.

Do stołecznego muzeum trafił rękopis ballady Fryderyka Chopina
Do stołecznego muzeum trafił rękopis ballady Fryderyka Chopina
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Wschodni taras będzie ogólnodostępny

Po remoncie taras wschodni przylegający do Skweru Wodiczki, zostanie nieodpłatnie udostępniony mieszkańcom miasta i turystom, również poza godzinami otwarcia muzeum. Odbywać się na nim będą koncerty, warsztaty, spektakle i wydarzenia edukacyjne. Z kolei na tarasie zachodnim ma powstać "strefa ciszy".

Remont uwzględnia także zmiany, które ułatwią dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Planowana jest między innymi modernizacja wejścia od strony ulicy Tamka, a także wyposażenie ciągów komunikacyjnych w dodatkowe pochylnie i platformy, pętle indukcyjne, ścieżki dotykowe. Planowane jest także przygotowanie audiodeskrypcji sal i obiektów oraz stworzenie graficznej wizualizacji muzyki i wrażeniowych opisów muzyki.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Źródło: Shutterstock

Część zbiorów zostanie pokazanych w zagranicznych muzeach

Zapytany, co stanie się zbiorami na czas remontu, Andrzej Kosowski zaznaczył, że zostaną one zabezpieczone w skarbcu i specjalnych muzealnych magazynach. - Będzie to także czas, aby poddać je niezbędnej konserwacji - dodał.

- Planujemy także pokazanie wybranych obiektów za granicą w muzeach, z którymi współpracujemy. Planowana jest kontynuacja współpracy z Muzeum Suzhou w Chinach, z Maison de George Sand w Nohant i Musée George Sand - La Châtre - zaznaczył.

Jak podkreślił wiceszef Instytutu Chopina, wymiana i wypożyczanie obiektów między muzeami to rutynowa praktyka. - W Muzeum Chopina eksponujemy właśnie dwa rysunki Delacroix z kolekcji Luwru, a w ostatnich miesiącach prezentowaliśmy kilkadziesiąt obiektów z Muzeum Życia Romantycznego, które także było zamknięte z powodu remontu - powiedział.

Zapytany, czy tak długa podróż, jak np. do Chin, jest bezpieczna dla tak cennych obiektów, Kosowski powiedział, że wypożyczone zostają pojedyncze obiekty i to tylko takie, które mogą podróżować. - Zabezpieczymy specjalistyczny transport i zagwarantujemy ubezpieczenie – dodał.

Na czas remontu dla odbiorców w Polsce będzie dostępne tylko to, co jest prezentowane w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Większość obiektów pozostanie jednak w muzealnym skarbcu.

Renowacja ostatniego fortepianu Fryderyka Chopina (archiwum)
Renowacja ostatniego fortepianu Fryderyka Chopina (archiwum)
Źródło: J. Mozolewski / NIFC

Dzięki zamknięciu muzeum remont potrwa krócej

Zapytany, co oznacza dla Warszawy zamknięcie na rok muzeum, Kosowski wyznał, że spodziewa się głosów rozczarowania. - Jednak wybraliśmy rok 2026 nieprzypadkowo, po XIX Konkursie Chopinowskim i przed obchodami stulecia w 2027 roku. Skierujemy ruch turystyczny do Żelazowej Woli, utrzymamy część działalności koncertowej i edukacyjnej w Warszawie - wyjaśnił.

Podkreślił także, że całkowite zamknięcie muzeum na rok sprawi, że remont przebiegnie szybciej. - Rozważaliśmy wariant częściowego remontu i zamykania kolejnych sal. Przekonano nas jednak, że wtedy remont by się wydłużył do dwóch, a nawet trzech lat. Uznaliśmy więc, że lepiej będzie na krócej zamknąć muzeum, próbując zaoferować coś w zamian - powiedział.

Koszt prac to 56 milionów złotych, z czego 36 milionów pochodzi z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eric Lu podczas koncertu finałowego XIX Konkursu Chopinowskiego
Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Kolejki po wejściówki na "Konkurs Chopinowski"
Siedzą w śpiworach od 2.30. Liczą na wejściówki
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
HistoriaMuzykaMuzeum
Czytaj także:
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
Okolice
Iluminacja świąteczna w Warszawie
27-metrowa choinka i tysiące światełek. Startuje świąteczna iluminacja
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
Okolice
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości". Ruszył proces kierowcy
Alicja Glinianowicz
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
Okolice
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
Okolice
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
Okolice
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka skazana za usiłowanie zabójstwa
Okolice
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
Praga Północ
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami
Spółdzielnia apeluje o niedokarmianie dzików
Dzik dokarmiany marchewkami wyrzucanymi przez okno. Apel spółdzielni
Wawer
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
Okolice
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
Mokotów
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
Okolice
Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
Bemowo
Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
Zawieszają odbiór bioodpadów
Okolice
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
Bemowo
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
Okolice
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście
Okolice
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Okolice
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
Okolice
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przejechała nowym torowiskiem. Termin podtrzymany
Mokotów
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
Okolice
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
Zginęły cztery osoby
Kierował po alkoholu i narkotykach, zginął on i trzy inne osoby. Koniec śledztwa
Okolice
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki