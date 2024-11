Marsz, bieg, festiwal i ogromne utrudnienia. 11 listopada na warszawskich ulicach

W poniedziałek w stolicy odbędą się obchody upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości. - Będą utrudnienia w ruchu - przypomina Komenda Stołeczna Policji. Funkcjonariusze apelują o zapoznanie się z nimi, zwracanie uwagi na znaki drogowe oraz stosowanie się do komunikatów.

Uroczystości na placu Piłsudskiego

"Pozostawione samochody będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela. Dodatkowo od godz. 16 do 20 zostanie zamknięty ruch na tej ulicy. Natomiast w godz. 16.30 – 19.30 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego, pomiędzy Królewską a Wierzbową" - poinformowała KSP.

W poniedziałek główne uroczystości o charakterze państwowym odbędą się na placu Piłsudskiego. Wydarzenie przed Grobem Nieznanego Żołnierza poprzedzi próba generalna. Tego dnia wyłączone z parkowania będą plac Małachowskiego, plac Teatralny, plac Piłsudskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, Focha i Fredry.

Ponadto, w godz. 10-14 będą zamknięte ulice plac Piłsudskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, Focha oraz Fredry.

Festiwal na Krakowskim Przedmieściu i Motoparada

Na Krakowskim Przedmieściu trwał będzie Festiwal Niepodległa m.in. z koncertami, warsztatami i innymi wydarzeniami. W związku z tym godz. 14–20 ulica będzie wyłączona z ruchu od Nowego Światu do Trębackiej.

Jak przekazała KSP motocykliści przejadą również w dwóch paradach. Pierwsza – Motocyklowa Parada Niepodległości rozpocznie się o godz. 11.30 w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Stamtąd uczestnicy wyruszą na przejazd ulicami: Hlonda, aleją Rzeczypospolitej, aleją Wilanowską, aleją Niepodległości, Odyńca, Racławicką, Żwirki i Wigury, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą, Kasprzaka, przez rondo Tybetu, Kasprzaka, Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich, Maczka, Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Wisłostradą do Trasy Łazienkowskiej, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską do pomnika marszałka Piłsudskiego.

Z kolei uczestnicy drugiego wydarzenia MotoParady Niepodległości spotkają się o godz. 12 w Sulejówku. Do Warszawy wjadą ulicą Okuniewską, a dalej na trasie ich przejazdu są ulice: Cyrulików, Zesłańców Polskich, Strażacka, Żołnierska, Strażacka, Zabraniecka, Gwarków, Zabraniecka, Kijowska, Targowa, Sokola, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie, most Łazienkowski, Trasa Łazienkowska, Wawelska, Żwirki i Wigury, Sasanki, Marynarska, Rzymowskiego, Puławska, Płaskowickiej i Sójki.

Marsz Niepodległości

W poniedziałek w godz. 14-20 ulicami stolicy przemaszeruje Marsz Niepodległości. Rozpocznie się od zgromadzenia na rondzie Dmowskiego. Następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

W czasie zgromadzenia i marszu nie będzie przejazdu ulicą Marszałkowską od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej, w Alejach Jerozolimskich oraz na moście i w alei Poniatowskiego od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona, na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. Policja może również w czasie przejścia uczestników zamknąć Wisłostradę pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

W Narodowe Święto Niepodległości odbędą się także liczne zgromadzenia i przemarsze. Utrudnienia w ruchu drogowym mogą powodować w godzinach 8–14 na placu Defilad i terenie wokół Pałacu Kultury, pomiędzy ulicą Emilii Plater a Marszałkowską oraz między Złotą a Alejami Jerozolimskimi, w godz. 10–14 w Alejach Jerozolimskich od ronda Dmowskiego w kierunku ulicy Emilii Plater, w godz. 12–13.30 zgromadzenie na placu Weteranów 1863 r., a następnie przemarsz aleją „Solidarności” i ulicami: Targową, 11 listopada, Ratuszową, Namysłowską, Szymanowskiego, Dąbrowszczaków na plac Hallera, w godzinach 13–14 u zbiegu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej, a w godzinach 13–16 zgromadzenie przy Walcowniczej połączone z przemarszem tą ulicą do Bystrzyckiej.

Bieg Niepodległości

W poniedziałek pobiegną sportowcy, by uczcić niepodległość. O godz. 11.11 starter da sygnał do rozpoczęcia 34. Biegu Niepodległości. Na trasie w sercu Warszawy zobaczymy kilkanaście tysięcy ubranych na biało-czerwono zawodniczek i zawodników. Organizacja wydarzenia spowoduje zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu.

Trasa zawodów będzie zbliżona do tej z ubiegłych lat. Start i meta ponownie zostaną zlokalizowane przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła i ulicy Stawki. Stamtąd zawodnicy pobiegną „pod prąd” jezdnią prowadzącą na Żoliborz: aleją Jana Pawła II, przez rondo ONZ, ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości. Na wysokości ulicy Stefana Batorego uczestnicy zawrócą i będą biegli jezdnią w kierunku Mokotowa. Na rondzie ONZ skręcą w Prostą. Wykonają nawrót u zbiegu Prostej i Żelaznej, by ponownie znaleźć się na rondzie ONZ. Stamtąd, zachodnią jezdnią alei Jana Pawła II, pobiegną już prosto do mety.