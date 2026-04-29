Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą

|
Żeglowanie po Wiśle
Rafał Trzaskowski o sezonie nad Wisłą
Źródło: TVN24
Manewry łodzi, finał Wiślanej Ligi Żeglarskiej, darmowe rejsy na galarach, szanty i saunowanie. Majówka to finałowy weekend otwarcia sezonu nad Wisłą.

Dla pasjonatów rejsów rekreacyjnych po rzece miasto przygotowała pulę bezpłatnych miejsc na pokładach łodzi biorących udział w weekendowych wydarzeniach.

"Na wodzie pojawi się nowy galar "Kormoran", uczestnicy przepłyną się Omegą, skorzystają z tradycyjnego bata i poznają całą flotę galarów floty Krypa.pl" - zapowiada ratusz. Miejsca można rezerwować tutaj>>>

Zaplanowano też rejsy o brzasku w ramach zajęć przyrodniczych na wodzie (startują o 4.30), ale miejsc już nie ma.

Źródło: Dzielnica Wisła

Manewry na rzece

W programie finałowego weekendu Otwarcia Sezonu znajdzie się trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia "Manewry łodzi wiślanych pod flagą biało-czerwoną", które odbędzie się 2 maja w godzinach 17-18. Widowisko najlepiej oglądać z Mariny Warszawa, zacumowanych barek oraz z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik.

Manewry to choreograficzny "taniec" kilku tradycyjnych jednostek floty Krypa.pl. Łodzie stworzą efektowne figury na wodzie, nawiązując do historii żeglugi rzecznej w Polsce. W pokazie wezmą udział tradycyjne wiślane galary, które odegrały ważną rolę w historii kraju.

Na koniec wystąpi zespół Dragon z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Podczas otwarcia dla mieszkanek i mieszkańców przygotowaliśmy kilkadziesiąt godzin rejsów rozmaitymi łodziami, które na co dzień można spotkać na warszawskim odcinku Wisły. Nowością będzie stała oferta żeglugowa w Parku Żerańskim - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Jan Piotrowski, pełnomocnik ratusza ds. Wisły.

Źródło: Dzielnica Wisła

Spływ i rywalizacja na Omegach

Ratusz i Fundacja Do Dzieła zachęcają do udziału w spływie All Boats Race 2026 w niedzielę 3 maja.

W kategorii żagiel można płynąć na wszystkim, co napędza wiatr i nurt - od windsurfingu po dwumasztowiec. W kategorii wiosło - można płynąć na wszystkim, byle mieć wiosło - od supa, przez łódź wiosłową po wieloosobowe kajaki.

W niedzielę 3 maja odbędzie się także Finał Wiślanej Ligi Żeglarskiej na warszawskim odcinku Wisły: od Grubej Kaśki po Plażę Rusałka. Będzie można obserwować zmagania załóg na jachtach klasy Omega, czyli konstrukcji stworzonej w Warszawie, idealnie dopasowanej do warunków Wisły.

Kino, koncert, sauna

Przygotowano również wydarzenia towarzyszące:

- 1 maja - Kino Plenerowe Warszawskich Linii Turystycznych na Plaży Poniatówka, - 2 maja - Wieczorny koncert szantowy na Plaży Saska Kępa przy ognisku oraz prezentacja najstarszej w Polsce żaglówki typu "Omega". 

Dla miłośników gorących kąpieli od sześciu sezonów odbywają się sesje w Saunie Wisła. Bezpłatne saunowanie to cykl sesji, które dostępne będą nie tylko podczas finałowego weekendu, ale do końca wiosny.

Piotr Bakalarski
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dzielnica Wisła

Udostępnij:
Tagi:
majówkaWisła
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

