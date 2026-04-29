Śródmieście Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą Oprac. Katarzyna Kędra |

Dla pasjonatów rejsów rekreacyjnych po rzece miasto przygotowała pulę bezpłatnych miejsc na pokładach łodzi biorących udział w weekendowych wydarzeniach.

"Na wodzie pojawi się nowy galar "Kormoran", uczestnicy przepłyną się Omegą, skorzystają z tradycyjnego bata i poznają całą flotę galarów floty Krypa.pl" - zapowiada ratusz. Miejsca można rezerwować tutaj>>>

Zaplanowano też rejsy o brzasku w ramach zajęć przyrodniczych na wodzie (startują o 4.30), ale miejsc już nie ma.

Manewry na rzece

W programie finałowego weekendu Otwarcia Sezonu znajdzie się trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia "Manewry łodzi wiślanych pod flagą biało-czerwoną", które odbędzie się 2 maja w godzinach 17-18. Widowisko najlepiej oglądać z Mariny Warszawa, zacumowanych barek oraz z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik.

Manewry to choreograficzny "taniec" kilku tradycyjnych jednostek floty Krypa.pl. Łodzie stworzą efektowne figury na wodzie, nawiązując do historii żeglugi rzecznej w Polsce. W pokazie wezmą udział tradycyjne wiślane galary, które odegrały ważną rolę w historii kraju.

Na koniec wystąpi zespół Dragon z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Podczas otwarcia dla mieszkanek i mieszkańców przygotowaliśmy kilkadziesiąt godzin rejsów rozmaitymi łodziami, które na co dzień można spotkać na warszawskim odcinku Wisły. Nowością będzie stała oferta żeglugowa w Parku Żerańskim - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Jan Piotrowski, pełnomocnik ratusza ds. Wisły.

Spływ i rywalizacja na Omegach

Ratusz i Fundacja Do Dzieła zachęcają do udziału w spływie All Boats Race 2026 w niedzielę 3 maja.

W kategorii żagiel można płynąć na wszystkim, co napędza wiatr i nurt - od windsurfingu po dwumasztowiec. W kategorii wiosło - można płynąć na wszystkim, byle mieć wiosło - od supa, przez łódź wiosłową po wieloosobowe kajaki.

W niedzielę 3 maja odbędzie się także Finał Wiślanej Ligi Żeglarskiej na warszawskim odcinku Wisły: od Grubej Kaśki po Plażę Rusałka. Będzie można obserwować zmagania załóg na jachtach klasy Omega, czyli konstrukcji stworzonej w Warszawie, idealnie dopasowanej do warunków Wisły.

Kino, koncert, sauna

Przygotowano również wydarzenia towarzyszące:

- 1 maja - Kino Plenerowe Warszawskich Linii Turystycznych na Plaży Poniatówka, - 2 maja - Wieczorny koncert szantowy na Plaży Saska Kępa przy ognisku oraz prezentacja najstarszej w Polsce żaglówki typu "Omega".

Dla miłośników gorących kąpieli od sześciu sezonów odbywają się sesje w Saunie Wisła. Bezpłatne saunowanie to cykl sesji, które dostępne będą nie tylko podczas finałowego weekendu, ale do końca wiosny.

