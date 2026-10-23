Kłęby dymu nad Trasą Łazienkowską. Spłonęło auto
Do pożaru doszło przed godziną 9 na wysokości ulicy Rozbrat, tuż za przystankiem autobusowym. Na środkowym pasie jezdni spłonęło auto osobowe. Na miejscu pracują straż pożarna i policja.
Zgłoszenie o pożarze dotarło do straży pożarnej o godzinie 8.46. - Na miejsce skierowano jeden zastęp. Po naszym przybyciu samochód był całkowicie objęty płomieniami. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które samodzielnie go opuściły. Nie wymagały pomocy medycznej - informuje starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Ogromne utrudnienia
Kierowców czekają duże utrudnienia. Jezdnia w kierunku Ochoty i Woli została zablokowana. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz opisuje, że zator tworzy się tuż za węzłem Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą. - Korek zaczyna się na Grochowie i rozlewa się na inne ulice. Utrudnienia są także na jezdni w stronę Pragi. tu zablokowany jest jeden pas ruchu - relacjonuje nasz reporter.
Jak dodaje strażacy dogaszają wrak pojazdu i sprzątają jezdnię.
Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że autobusy jadące w stronę Metra Politechnika są kierowane na trasy objazdowe. Mogą także wystąpić opóźnienia. Utrudnienia dotyczą linii: 138, 141, 143, 151, 182, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525.