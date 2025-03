Mobilne punkty przyjmą zużytą odzież i tekstylia

Od tego roku tekstyliów nie można wyrzucać do śmieci zmieszanych. To problem dla wielu Polaków Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Od początku marca mieszkańcy Warszawy mogą oddawać zużyte tekstylia do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Są one dostępne w 42 lokalizacjach na terenie miasta w wybrane dni tygodnia.

Od początku marca mieszkańcy Warszawy będą mogli oddawać zużyte tekstylia do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - poinformował stołeczny ratusz.

Do tej pory warszawiacy mogli oddawać odpady odzieży i tekstyliów jedynie do stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów), zlokalizowanych w czterech miejscach stolicy: przy ul. Płytowej 1 Białołęce, przy ul. Kampinoskiej 1 na Bielanach, przy ul. Tatarskiej 2/4 na Woli oraz przy ul. Zawodzie 1 w Wilanowie.

Wszystkie są otwarte od poniedziałku do piątku od 11:00 do 19:00 i w soboty od 9:00 do 17:00

Samochód Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Źródło: UM Warszawa

Nowa metoda odbioru

Dzięki nowej uchwale, przyjętej przez stołecznych radnych, mieszkańcy stolicy mogą oddawać niepotrzebną odzież i tekstylia do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-ów), które są dostępne w 42 lokalizacjach na terenie miasta, w wybrane dni tygodnia.

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują odpady w wyznaczonych lokalizacjach w środy od 11 do 18.30 i w soboty od 9 do 16.30. W każdej z lokalizacji zatrzymuje się odpowiednio przystosowany samochód, który czeka na odbiór odpadów.

HARMONOGRAM I WYKAZ LOKALIZACJI MPSZOK - prawobrzeżna Warszawa HARMONOGRAM I WYKAZ LOKALIZACJI MPSZOK - lewobrzeżna Warszawa

Jak zapewnił ratusz, zużyte ubrania i wyroby tekstylne, które nie nadają się do dalszego użytku, będą odpowiednio przetworzone, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska.

Mobilne PSZOK-i przyjmą zużytą odzież i tekstylia Źródło: UM Warszawa

Kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów

Od początku roku gminy mają obowiązek odbierać od mieszkańców niepotrzebną odzież i tekstylia. Większość miast oferuje mieszkańcom możliwość pozbycia się zużytych tekstyliów w punktach stacjonarnych lub mobilnych.

Inne podejście prezentują władze Łodzi. Do końca stycznia będzie tam 50 kontenerów na zużytą odzież i tekstylia. Miasto podpisało umowę z firmą, która za darmo odbierze i po segregacji ponownie wykorzysta wyrzuconą przez łodzian odzież. Pierwszy z kontenerów stanął na początku stycznia przy ul. Piotrkowskiej.

Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z segregacją ustawodawca przewidział kary finansowe. Straż miejska oraz policja mogą nakładać grzywny do 5 tys. zł na właścicieli nieruchomości, którzy nie przestrzegają regulaminów gminnych. Dodatkowo, jeśli tekstylia zostaną wykryte w odpadach zmieszanych, opłaty za ich wywóz mogą być podwyższone.

Może zyskać drugie życie

Dobrą, niezniszczoną odzież i tekstylia, takie jak pościel, ręczniki, prześcieradła, czy zasłony można przekazać również innym osobom lub organizacjom charytatywnym. Na terenie Warszawy ustawione są liczne kontenery organizacji pozarządowych i fundacji, przeznaczone do zbiórki odzieży i tekstyliów, w tym ponad 1000 kontenerów PCK. Na dedykowanej temu stronie można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat.

"Warto pamiętać, że niepotrzebną, ale nadal nadającą się do użytku odzież można również oddać w sieciach sklepów odzieżowych, fundacjach, sklepach charytatywnych lub przekazać potrzebującym" - zaznaczył ratusz.