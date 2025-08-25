"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument

Ani pojęcie "dynastii Piastów", ani przydomek "Chrobry" nie istniały w 1025 roku. Istniało już jednak państwo polskie Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Głównym założeniem cyklu koncertów "1025. Muzyka Katedr” jest nie tylko uczczenie historycznego jubileuszu tysiąclecia koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego, ale także pokazanie poprzez cykl koncertów odbywających się w największych miastach Polski znaczenia panowania pierwszego króla dla kształtowania tożsamości narodowej oraz początków polskiej państwowości.

Przestrzeń katedry jak instrument

Jak podkreślono, "kluczowym punktem każdego koncertu, także finalnego koncertu warszawskiego, będzie wykonanie utworu '1025'". Jest to specjalnie skomponowane dzieło autorstwa Aleksandra Dębicza - współczesnego kompozytora, wybitnego twórcy muzyki klasycznej i filmowej.

Utwór "1025" składa się z sześciu części, z których każda odwołuje się do ważnych wydarzeń w historii Polski. Został skomponowany z myślą o konkretnych artystach. Partie solowe zostały napisane dla: Iwony Hossy (sopran), Bartłomieja Nizioła (skrzypce), Łukasza Kuropaczewskiego (gitara klasyczna) i Macieja Frąckiewicza (akordeon, oddający brzmienie organów). Towarzyszyć im będzie sinfonietta – Orkiestra Świętego Marcina, działająca przy Teatrze Muzycznym w Poznaniu, pod batutą Dariusza Tabisza.

- "1025" to utwór, w którym bezpośrednio odwołuję się do dziedzictwa historyczno-kulturowego Polski. Posługuję się jednak językiem abstrakcyjnym – muzyką – zachęcając tym samym słuchaczy do własnych interpretacji. Utwór został pomyślany z myślą o przestrzeni katedry, gdzie będzie wykonywany. Akustykę tego miejsca traktuję jako osobny, niezwykle istotny instrument - powiedział kompozytor, cytowany w informacji.

Najpierw msza, potem koncert

Jak przypomniano, cykl "1025. Muzyka Katedr" został zainaugurowany 17 czerwca, w 1000. rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego. W najstarszych polskich katedrach i kościołach w całej Polsce o godz. 10.25 zabrzmiały wówczas dzwony, symbolicznie nawiązujące do rocznicy.

Koncert rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 20. Wcześniej podczas mszy o godz. 19 będzie można usłyszeć Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego oraz Chór im. Św. Jana Pawła II pod kierunkiem Zofii Borkowskiej.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Koncert odbędzie się bazylice św. Jana Chrzciciela (zdj. ilustracyjne) Źródło: Shutterstock