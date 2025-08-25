Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument

Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
Ani pojęcie "dynastii Piastów", ani przydomek "Chrobry" nie istniały w 1025 roku. Istniało już jednak państwo polskie
Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN
W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie we wtorek odbędzie się koncert wieńczący festiwal "1025. Muzyka Katedr" realizowany z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego.

Głównym założeniem cyklu koncertów "1025. Muzyka Katedr” jest nie tylko uczczenie historycznego jubileuszu tysiąclecia koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego, ale także pokazanie poprzez cykl koncertów odbywających się w największych miastach Polski znaczenia panowania pierwszego króla dla kształtowania tożsamości narodowej oraz początków polskiej państwowości.

Przestrzeń katedry jak instrument

Jak podkreślono, "kluczowym punktem każdego koncertu, także finalnego koncertu warszawskiego, będzie wykonanie utworu '1025'". Jest to specjalnie skomponowane dzieło autorstwa Aleksandra Dębicza - współczesnego kompozytora, wybitnego twórcy muzyki klasycznej i filmowej.

Utwór "1025" składa się z sześciu części, z których każda odwołuje się do ważnych wydarzeń w historii Polski. Został skomponowany z myślą o konkretnych artystach. Partie solowe zostały napisane dla: Iwony Hossy (sopran), Bartłomieja Nizioła (skrzypce), Łukasza Kuropaczewskiego (gitara klasyczna) i Macieja Frąckiewicza (akordeon, oddający brzmienie organów). Towarzyszyć im będzie sinfonietta – Orkiestra Świętego Marcina, działająca przy Teatrze Muzycznym w Poznaniu, pod batutą Dariusza Tabisza.

- "1025" to utwór, w którym bezpośrednio odwołuję się do dziedzictwa historyczno-kulturowego Polski. Posługuję się jednak językiem abstrakcyjnym – muzyką – zachęcając tym samym słuchaczy do własnych interpretacji. Utwór został pomyślany z myślą o przestrzeni katedry, gdzie będzie wykonywany. Akustykę tego miejsca traktuję jako osobny, niezwykle istotny instrument - powiedział kompozytor, cytowany w informacji.

Najpierw msza, potem koncert

Jak przypomniano, cykl "1025. Muzyka Katedr" został zainaugurowany 17 czerwca, w 1000. rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego. W najstarszych polskich katedrach i kościołach w całej Polsce o godz. 10.25 zabrzmiały wówczas dzwony, symbolicznie nawiązujące do rocznicy.

Koncert rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 20. Wcześniej podczas mszy o godz. 19 będzie można usłyszeć Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego oraz Chór im. Św. Jana Pawła II pod kierunkiem Zofii Borkowskiej.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Koncert odbędzie się bazylice św. Jana Chrzciciela (zdj. ilustracyjne)
Koncert odbędzie się bazylice św. Jana Chrzciciela (zdj. ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: mat. organizatora

Udostępnij:
TAGI:
Muzykakoncert
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
Okolice
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
Praga Północ
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
Mokotów
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Była rzeka, zostały kałuże i błoto. Co się stało z Wilanówką?
Wilanów
Strażnicy pomogli ciężarnej w kryzysie bezdomności
Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę
Praga Północ
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
Okolice
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
Śródmieście
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
TVN24
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
W garażu podziemnym spłonęło pięć aut
Okolice
Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach
Ukryte butelki, wody w nich nie było
Okolice
Uszkodził też witrynę w drogerii
75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie
Okolice
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
Śródmieście
W bloku na Ochocie wybuchł gaz
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
Ochota
Kontrola dokumentów (ilustracyjne)
Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty
Mokotów
Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne)
Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia
Białołęka
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
Wawer
Zagubionej seniorce pomogli strażnicy miejscy
Wyjechała po koleżankę na dworzec; nie wiedziała, jak wrócić
Praga Południe
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
Śródmieście
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk krążył nad centrum Warszawy
Śródmieście
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
Śródmieście
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
Włochy
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus "królem powiatu". Radni zdecydowali
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszego
Wypadek na drodze krajowej. Nie żyje pieszy
Okolice
Flaga Ukrainy na jezdni przed Ambasadą Rosji
Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji
Śródmieście
Seria kradzieży elementów sieci trakcyjnej (zdj. ilustracyjne)
Seria kradzieży. Będzie nagroda za pomoc w schwytaniu złodzieja
Okolice
Pieniądze
Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych
Śródmieście
Drogowcy remontują plac Bankowy
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię
Śródmieście
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali agresywnego mężczyznę w centrum miasta
Okolice
Rekordowo niski stan Wisły
Najniższy stan Wisły w historii pomiarów
Śródmieście
Spotkanie teściowej i synowej w stołecznym zoo
Pierwsze spotkanie synowej z teściową
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki