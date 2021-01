Jak spędzić ferie w Warszawie? "Zima w mieście", zajęcia online, wycieczka do zoo

Rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. W tym roku uczniowie muszą spędzić je głównie w domu. Do co najmniej 17 stycznia zamknięte są obiekty sportowe, takie jak lodowiska, stoki czy pływalnie. W Warszawie czynne jest jednak np. zoo, a muzea i teatry proponują ciekawe wydarzenia online.

Trwają jeszcze zapisy do akcji "Zima w mieście"

W Warszawie władze miasta przygotowały kolejną edycję akcji "Zima w mieście". Zapisy do kolejnego etapu, jak czytamy na stronie urzędu miasta, trwają do końca ferii, czyli do 15 stycznia. Na stronie internetowej akcji można sprawdzić, gdzie są jeszcze wolne miejsca>>.

Placówki będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7-8 do 16-17, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie z klas I-IV szkoły podstawowej. Jak czytamy w komunikacie ratusza na ten temat, wychowawcy będą organizować na terenie placówek zajęcia plastyczne, edukacyjne, kulturalne oraz sportowe. Wyjścia z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej – głównie do miejsc otwartych np. parków, lasu, na tereny zieleni. Placówki będą mogły korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych organizujących m.in. zajęcia plastyczne czy artystyczne.

Ferie w warszawskim zoo

Mimo obostrzeń warszawskie zoo jest otwarte dla zwiedzających codziennie od godziny 9. Od poniedziałku do piątku do godziny 15.30, a w weekendy do godziny 16. Zwiedzanie możliwe jest zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym: trzeba zasłaniać usta i nos czy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy zwiedzającymi. W regulaminie pracownicy zoo proszą jednak, by oprócz zasad bezpieczeństwa, uszanować także spokój zwierząt - na przykład, by ich nie dokarmiać, bo może im to zaszkodzić.