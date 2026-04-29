Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy

|
Bieg Konstytucji 3 Maja
Tomasz Wasilewski o zmianie pogody i prognozie na majówkę
Źródło: TVN24
Premierowe pokazy w Multimedialnym Parku Fontann, Bieg Konstytucji 3 Maja, wystawy w muzeach i spektakle. W weekend majówkowy w stolicy nie zabraknie atrakcji. Pierwsze wydarzenia startują już w czwartek.

Majówka rozpocznie się widowiskiem Wielkie Serca. W piątek, 1 maja, startuje nowy sezon w Multimedialnym Parku Fontann. Premierowe pokazy odbędą się 1, 2 i 3 maja o godzinie 21.30.

Tegoroczne widowisko Wielkie Serca niesie przesłanie o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości. Animacje wyświetlane na ekranie wodnym przypomną, że nawet drobne gesty mogą zmieniać rzeczywistość. Wstęp jest bezpłatny.

Widowisko w Multimedialnym Parku Fontann
Źródło: UM Warszawa
Święto biegaczy i kolarzy

W niedzielę 6,5 tysiąca uczestniczek i uczestników weźmie udział w 34. Biegu Konstytucji 3 Maja. Do pokonania jest 5-kilometrowa trasa, której start i meta zlokalizowane będą na Placu Trzech Krzyży. Ze względu na wyczerpanie puli miejsc, lista startowa została już zamknięta, ale organizatorzy zachęcają do aktywnego kibicowania na trasie biegu.

W związku z wydarzeniem zamknięte zostaną ulice na trasie, którą będą pokonywać zawodnicy, między innymi fragment Alej Ujazdowskich, Marszałkowskiej i część Alej Jerozolimskich, autobusy pojadą objazdami. Szczegółowe informacje na temat utrudnień znajdziesz tutaj>>>

Bieg Konstytucji 3 Maja
Źródło: UM Warszawa

Najbliższy weekend to także święto kolarskie. W piątek, 1 maja, na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się XVII Memoriał Stanisława Królaka - Warszawa 2026. Na uczestników czekają wyścigi na rowerach górskich i szosowych, a oprócz nagród finansowych do zdobycia będą dwie "Pompki Królaka".

Dzień Flagi i koncerty

Tradycyjnie 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Żoliborz przygotował "Bieg Flagi" oraz piknik rodzinny Majówka pod flagą biało-czerwoną w Parku Kępa Potocka. Będą zawody sportowe, karate, mini tenis stołowy, mini koszykówka, warsztaty deskorolkowe, nauka pierwszej pomocy.

2 maja Muzeum Historii Polski zaprasza na obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej połączone z jubileuszem 20-lecia instytucji. Centralnym punktem programu będzie biało-czerwona parada oraz wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego o godzinie 12. Wydarzeniu towarzyszyć będzie pamiątkowe zdjęcie pod dużą flagą Polski.

Muzeum zaprasza na wystawę "Okrągły Stół. Moment przejścia", prezentującą oryginalny mebel, przy którym toczyły się obrady w 1989 roku.

Pokaz wystawy "Okrągły Stół. Moment przejścia" w Muzeum Historii Polski
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Koncertem muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Canor Anticus rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczci dzielnica Ursus. Wydarzenie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy Zagłoby 37 o 13.10. Podczas koncertu muzycy zaprezentują widowisko historyczno-muzyczne "Myśląc Ojczyzna", w programie którego znalazły się m.in. fragmenty tekstów historycznych oraz Konstytucji.

Z okazji niedzielnego święta Mokotów zaprasza na koncert Witaj Majowa Jutrzenko, który odbędzie się 3 maja w Kościele św. Michała Archanioła o godz. 19. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W czwartek o 18.30 Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na premierę książki "Tajemnica Rysia z oddziału 993/W rozwiązana!" oraz na spotkanie z autorami: Wojciechem Königsbergem i prof. Remigiuszem Wiśniewskim. Publikacja przybliża losy legendarnego "Rysia" – oficera oddziału likwidacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej "993/W", którego tożsamość przez ponad 80 lat pozostawała nieznana.

W czwartek o 17 Wilanowska Biblioteka Publiczna zaprasza na rozgrywki "Rummikub łączy pokolenia". Według organizatorów to propozycja dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę, wspólne spędzanie czasu i spotkania łączące różne pokolenia.

Komunikacja

Ważne wystawy

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej nieustannie można zobaczyć wystawę "Miasto kobiet". Jest to składająca się z czterech części ekspozycja będąca świadectwem bogactwa, różnorodnych tradycji i siły sztuki feministycznej. Jest ona prezentowana równolegle z wystawą "Kwestia kobieca 1550–2025".

Z kolei przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ekspozycja "Moc słów" to opowieść o językach, które przez stulecia kształtowały kulturę, duchowość i tożsamość Żydów na całym świecie. Pokazuje ona zarówno starożytne inskrypcje, amulety, manuskrypty - jak i współczesne dzieła sztuki inspirowane alfabetem hebrajskim i żydowską wizualnością.

Do 13 maja w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy prezentowane są prace Poli Dwurnik na wystawie "Duch przodków i anioł przyszłości albo ignorancja".

Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie zaprasza na "Poza szlakiem. Rowerowe podróże Marii i Piotra". To nowa wystawa czasowa ukazująca małżeństwo Curie jako partnerów podróży - odkrywających nie tylko świat, lecz także nowe sposoby życia poza społecznymi konwenansami. Punktem wyjścia dla opowieści jest fotografia, na której Maria Curie-Skłodowska i Piotr Curie pozują z prezentem ślubnym - rowerami. Choć historia tej pary najczęściej opowiadana jest przez pryzmat ich pracy naukowej, wystawa kieruje uwagę ku ich życiu prywatnemu. Przybliża wspólną fascynację naturą i zamiłowanie do swobodnej włóczęgi po łąkach i lasach.

Targówek zachęca do zobaczenia Parku Rzeźby w Parku Bródnowskim. Jest to wyjątkowa galeria pod gołym niebem, dostępna 24 godziny na dobę. Spacerując wśród zieleni, można zobaczyć prace artystów z całego świata, m.in. Pawła Althamera, Romana Stańczaka czy Jens Haaning.

Teatr w Powsinie

Letnia Scena Teatralna w Parku Kultury w Powsinie startuje 3 maja o godzinie 12. Sezon zainauguruje przedstawienie "Przygody Bociana Klekosława" w wykonaniu Teatru Dur-Moll. Jest ono skierowane do dzieci od trzeciego roku życia, jednak jego uniwersalny przekaz sprawia, że będzie to przyjemne doświadczenie dla całych rodzin.

Tegoroczne obchody mają szczególny charakter - tego dnia Muzeum Historii Polski świętuje 20-lecie działalności. Z tej okazji przygotowano dodatkowe atrakcje, w tym urodzinowy tort, fotobudki oraz specjalną publikację okolicznościową.

Żoliborz
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
majówkaSztuka
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki