Śródmieście Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy Oprac. Katarzyna Kędra |

Majówka rozpocznie się widowiskiem Wielkie Serca. W piątek, 1 maja, startuje nowy sezon w Multimedialnym Parku Fontann. Premierowe pokazy odbędą się 1, 2 i 3 maja o godzinie 21.30.

Tegoroczne widowisko Wielkie Serca niesie przesłanie o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości. Animacje wyświetlane na ekranie wodnym przypomną, że nawet drobne gesty mogą zmieniać rzeczywistość. Wstęp jest bezpłatny.

Święto biegaczy i kolarzy

W niedzielę 6,5 tysiąca uczestniczek i uczestników weźmie udział w 34. Biegu Konstytucji 3 Maja. Do pokonania jest 5-kilometrowa trasa, której start i meta zlokalizowane będą na Placu Trzech Krzyży. Ze względu na wyczerpanie puli miejsc, lista startowa została już zamknięta, ale organizatorzy zachęcają do aktywnego kibicowania na trasie biegu.

W związku z wydarzeniem zamknięte zostaną ulice na trasie, którą będą pokonywać zawodnicy, między innymi fragment Alej Ujazdowskich, Marszałkowskiej i część Alej Jerozolimskich, autobusy pojadą objazdami. Szczegółowe informacje na temat utrudnień znajdziesz tutaj>>>

Najbliższy weekend to także święto kolarskie. W piątek, 1 maja, na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się XVII Memoriał Stanisława Królaka - Warszawa 2026. Na uczestników czekają wyścigi na rowerach górskich i szosowych, a oprócz nagród finansowych do zdobycia będą dwie "Pompki Królaka".

Dzień Flagi i koncerty

Tradycyjnie 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Żoliborz przygotował "Bieg Flagi" oraz piknik rodzinny Majówka pod flagą biało-czerwoną w Parku Kępa Potocka. Będą zawody sportowe, karate, mini tenis stołowy, mini koszykówka, warsztaty deskorolkowe, nauka pierwszej pomocy.

2 maja Muzeum Historii Polski zaprasza na obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej połączone z jubileuszem 20-lecia instytucji. Centralnym punktem programu będzie biało-czerwona parada oraz wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego o godzinie 12. Wydarzeniu towarzyszyć będzie pamiątkowe zdjęcie pod dużą flagą Polski.

Muzeum zaprasza na wystawę "Okrągły Stół. Moment przejścia", prezentującą oryginalny mebel, przy którym toczyły się obrady w 1989 roku.

Koncertem muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Canor Anticus rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczci dzielnica Ursus. Wydarzenie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy Zagłoby 37 o 13.10. Podczas koncertu muzycy zaprezentują widowisko historyczno-muzyczne "Myśląc Ojczyzna", w programie którego znalazły się m.in. fragmenty tekstów historycznych oraz Konstytucji.

Z okazji niedzielnego święta Mokotów zaprasza na koncert Witaj Majowa Jutrzenko, który odbędzie się 3 maja w Kościele św. Michała Archanioła o godz. 19. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W czwartek o 18.30 Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na premierę książki "Tajemnica Rysia z oddziału 993/W rozwiązana!" oraz na spotkanie z autorami: Wojciechem Königsbergem i prof. Remigiuszem Wiśniewskim. Publikacja przybliża losy legendarnego "Rysia" – oficera oddziału likwidacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej "993/W", którego tożsamość przez ponad 80 lat pozostawała nieznana.

W czwartek o 17 Wilanowska Biblioteka Publiczna zaprasza na rozgrywki "Rummikub łączy pokolenia". Według organizatorów to propozycja dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę, wspólne spędzanie czasu i spotkania łączące różne pokolenia.

Ważne wystawy

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej nieustannie można zobaczyć wystawę "Miasto kobiet". Jest to składająca się z czterech części ekspozycja będąca świadectwem bogactwa, różnorodnych tradycji i siły sztuki feministycznej. Jest ona prezentowana równolegle z wystawą "Kwestia kobieca 1550–2025".

Z kolei przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ekspozycja "Moc słów" to opowieść o językach, które przez stulecia kształtowały kulturę, duchowość i tożsamość Żydów na całym świecie. Pokazuje ona zarówno starożytne inskrypcje, amulety, manuskrypty - jak i współczesne dzieła sztuki inspirowane alfabetem hebrajskim i żydowską wizualnością.

Do 13 maja w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy prezentowane są prace Poli Dwurnik na wystawie "Duch przodków i anioł przyszłości albo ignorancja".

Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie zaprasza na "Poza szlakiem. Rowerowe podróże Marii i Piotra". To nowa wystawa czasowa ukazująca małżeństwo Curie jako partnerów podróży - odkrywających nie tylko świat, lecz także nowe sposoby życia poza społecznymi konwenansami. Punktem wyjścia dla opowieści jest fotografia, na której Maria Curie-Skłodowska i Piotr Curie pozują z prezentem ślubnym - rowerami. Choć historia tej pary najczęściej opowiadana jest przez pryzmat ich pracy naukowej, wystawa kieruje uwagę ku ich życiu prywatnemu. Przybliża wspólną fascynację naturą i zamiłowanie do swobodnej włóczęgi po łąkach i lasach.

Targówek zachęca do zobaczenia Parku Rzeźby w Parku Bródnowskim. Jest to wyjątkowa galeria pod gołym niebem, dostępna 24 godziny na dobę. Spacerując wśród zieleni, można zobaczyć prace artystów z całego świata, m.in. Pawła Althamera, Romana Stańczaka czy Jens Haaning.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu

Teatr w Powsinie

Letnia Scena Teatralna w Parku Kultury w Powsinie startuje 3 maja o godzinie 12. Sezon zainauguruje przedstawienie "Przygody Bociana Klekosława" w wykonaniu Teatru Dur-Moll. Jest ono skierowane do dzieci od trzeciego roku życia, jednak jego uniwersalny przekaz sprawia, że będzie to przyjemne doświadczenie dla całych rodzin.

Tegoroczne obchody mają szczególny charakter - tego dnia Muzeum Historii Polski świętuje 20-lecie działalności. Z tej okazji przygotowano dodatkowe atrakcje, w tym urodzinowy tort, fotobudki oraz specjalną publikację okolicznościową.

