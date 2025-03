Dworzec Centralny od strony ulicy Emilii Plater Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

18-letni mężczyzna z Litwy trafił do szpitala po tym, jak w okolicy Dworca Centralnego wdał się w bójkę i został zraniony ostrym narzędziem. To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie w tym rejonie w ostatnich dniach.

W nocy z soboty na niedzielę, przy Alejach Jerozolimskich, nieopodal Dworca Centralnego doszło do bójki z użyciem ostrego narzędzia.

- Doszło do awantury między dwoma osobami, najpierw do utarczki słownej, potem do rękoczynów pomiędzy obywatelem Litwy a inną osobą. 18-letni Litwin odniósł niegroźne, jak się okazało, obrażenia. Znajdował się pod wpływem alkoholu. Został przewieziony do szpitala, gdzie zajął się nim lekarz. Po niedługim czasie opuścił szpital - poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Policjanci prowadzą w sprawie czynności. Przyjęli zawiadomienie, rozmawiali też ze świadkami zdarzenia. Poszukują napastnika. - Zbieramy materiał w sprawie i ustalamy okoliczności zdarzenia. Podeszliśmy priorytetowo do tego zdarzenia, wykonaliśmy szereg czynności, ale jeszcze nie skończyliśmy pracy nad tą sprawą - dodał Pacyniak.

I zastrzegł, żeby nie szukać analogii z ubiegłotygodniowym atakiem przy Marszałkowskiej, gdzie raniony nożem mężczyzna został miał trzy rany kłute przedramienia i uszkodzoną tętnicą.

Rozbój w toalecie

18 marca bezpośrednio na terenie Dworca Centralnego doszło do rozboju. Jak ustalili policjanci, napastnik pobił i okradł mężczyznę w toalecie jednej z dworcowych restauracji.

Dzień później podejrzany został zatrzymany w parku przy Pałacu Kultury i Nauki przez funkcjonariuszy z Komisariatu Kolejowego Policji. "Policyjni wywiadowcy zapoznani z rysopisem sprawcy dzień po dokonaniu przestępstwa rozpoznali mężczyznę spacerującego w parku" - opisał asp. szt. Artur Wojdat z Komisariatu Kolejowego Policji. Jak dodał, przy podejrzanym znaleziono mefedron.

42-latkowi przedstawiono zarzuty rozboju i posiadania narkotyków, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Został aresztowany na trzy miesiące.