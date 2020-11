Zmiany w opłatach za odbiór śmieci. Jest wniosek o zwołanie sesji Rady Warszawy w trybie pilnym

"Wystąpiliśmy o zwołanie w trybie pilnym sesji Rady Warszawy, na której radni zdecydują o wprowadzeniu zmian w związku z zastrzeżeniami RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa - red.). Dotyczą one jedynie sposobu obliczenia zużycia wody, a dokładnie dokumentu, z którego mieszkaniec może brać dane" - napisała we wtorek na Twitterze rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Od 1 grudnia opłata miała być liczona na podstawie średniego zużycia wody z sześciu ostatnich miesięcy. Stawka to 12,73 złotego za metr sześcienny wody. Dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy).

W uchwale określono, że średniomiesięczne zużycie wody jest obliczane na bazie wskazania z głównego wodomierza bądź informacji, faktury lub korekty faktury z wodociągów. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, RIO zakwestionowała zapis dający mieszkańcom dowolność co do tego, z którego dokumentu czerpać dane do obliczenia średniej.