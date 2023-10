Wybudowany dla króla, zburzony podczas Powstania Warszawskiego. Barokowy kościół przejdzie remont

czytaj dalej

Do 6 października można składać wnioski o pełnomocnictwo do głosowania w wyborach. Z kolei do 10 października osoby przebywające za granicą mogą składać wnioski o ujęcie w spisie wyborców. Dodatkowo wszystkie delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w warszawskich urzędach dzielnic będą czynne dłużej.