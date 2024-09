Aktywistki wtargnęły na scenę filharmonii. Stanęły przed sądem za zakłócenie koncertu

Do zdarzenia objętego postępowaniem o wykroczenie doszło 3 marca podczas koncertu w Filharmonii Narodowej . Kobiety wtargnęły na scenę, wykrzykując: "To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny".

Przyznały się do winy. "Nie stosujemy przemocy"

Na sali rozpraw w środę przyznały się do winy i złożyły wyjaśnienia. Wskazywały w nich m.in., że przyłączyły się do kampanii Ostatniego Pokolenia.

- Zdecydowałam się zakłócić koncert w Filharmonii Narodowej. Podjęłam się pokojowego aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nie stosujemy przemocy, tylko w akcie desperacji staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na kryzys klimatyczny (...). Na podstawie najnowszego raportu międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu wiemy, że jeśli emisje już teraz nie zostaną drastycznie zredukowane, to na przestrzeni kilku dekad ludzie będą się zmagali z pięć razy bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi - podkreśliła w sądzie jedna z aktywistek.

Dodała, że przez zmiany klimatyczne czekają nas długotrwałe fale upałów czy susze, które mogą dotknąć 3 miliardów ludzi. Podkreśliła, że dalej będzie protestowała oraz że protest w filharmonii był jej spontaniczną decyzją. - To jest mój ludzki i obywatelski obowiązek, dlatego będę to robiła i zrobię to również dzisiaj - stwierdziła.

Zapytana przez sąd, skąd decyzja, by wybrać taką formę protestu i miejsce, odpowiedziała, że w Szwajcarii dwóch aktywistów zakłóciło koncert w filharmonii. - Dyrygent uznał wagę tego, co te osoby miały do przekazania i dał im się wypowiedzieć. Wiem, że w kraju, w którym kryzys klimatyczny jest odczuwalny, potrzebujemy również, by ludzie ocknęli się z marazmu - mówiła aktywistka.