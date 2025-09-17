Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"

Aktywiści Ostatniego Pokolenia pomazali pomarańczowym sprayem zdjęcie z jednej ze swoich blokad drogowych wiszące w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. - Nie będziemy eksponatem, prawdziwy opór jest na ulicy - mówili i zapowiedzieli "okupację" Sejmu.

Nagranie dokumentujące wydarzenia w MSN organizacja rozesłała do mediów. Sprayem pomazano fotografię autorstwa Rafała Milacha wykonaną podczas blokady Mostu Świętokrzyskiego 17 lipca 2024 roku. Jak podaje Ostatnie Pokolenie w komunikacie, Alina Łazewska i Jan Latkowski byli uczestnikami tamtej blokady i są uwiecznieni na zdjęciu.

"Dziś nasprejowali na nim napis '26.09 Sejm'. Ostatnie Pokolenie nie będzie eksponatem oprawionym w ramkę i powieszonym na ścianie. Opór przeciwko polityce rządu, która wpędza nas do grobu musi być na ulicach. Dlatego Ostatnie Pokolenie wzywa wszystkich, w tym miłośników sztuki, do dołączenia do okupacji Sejmu, która rozpocznie się za trochę ponad tydzień i ma zmusić rząd do wprowadzenia ich postulatów ratujących polski transport publiczny oraz stabilny klimat w naszym kraju" - czytamy w oświadczeniu Ostatniego Pokolenia przesłanym do naszej redakcji.

"Chcemy realnych działań"

Zacytowano też bohaterkę ze zdjęcia uczestniczącą w happeningu, 23-letnią Alinę Łazewską: "Ja jestem na tym zdjęciu i nie będę eksponatem! Ani moje ani wasze miejsce nie jest w muzeum, tylko na ulicach. Nie możemy być obojętni. Zmiana świata nie dzieje się sama w strefie marzeń. Trzeba ją tworzyć - i my to robimy. Nie chcemy nagród, chcemy realnych działań. Świat jaki znamy jest niszczony na naszych oczach. Czeka nas głód i cierpienie na masową skalę. Nie możemy na to pozwolić. Nie oddamy człowieczeństwa. Nie oddamy przyszłości bez walki. 26 września weź namiot i przyjdź pod Sejm, nie możemy dłużej być bierne".

- Kiedy przyjdzie kryzys sztuka umrze pierwsza. Zdusi ją bieda. Stanie się ofiarą cenzury i propagandy. (...) To nie jest czas na bierność. Nie oddamy sztuki. Nie oddamy dziedzictwa naszej i światowej kultury. 26 września przyjdźcie pod Sejm. I zostańcie tam z nami jak najdłużej – mówił z kolei 69-letni Jan Latkowski, który protestował w MSN.

Zapowiadają "okupację Sejmu"

Aktywiści klimatyczni zapowiadają 26 września "okupację Sejmu". Czego chcą?

Domagają się realizacji postulatów transportowych i organizacji spotkania z Donaldem Tuskiem. Organizacja ma dwie kluczowe propozycje. Pierwsza to przeniesienie środków z rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych na transport publiczny regionalny i lokalny. Druga dotyczy wprowadzenia miesięcznego biletu za 50 złotych na transport regionalny i lokalny.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ostatnie Pokolenie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
