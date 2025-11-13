Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Mała "poprawka", poważne konsekwencje

"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Efekty nowego taryfikatora mandatów widać w policyjnych statystykach (02.02.2022)
Źródło: Fakty TVN
Strażnicy miejscy co jakiś czas mają do czynienia z podrobionymi kartami parkingowymi. W tym przypadku ktoś po prostu zmienił cyfrę długopisem, "przedłużając ważność" dokumentu o rok. "Poprawka" była mała, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

"10 listopada strażnicy patrolujący Stare Miasto zauważyli, że w toyocie zaparkowanej na 'kopercie' znajduje się karta uprawniająca do postoju w tym miejscu, tyle że z datą ważności do lutego 2026 - dopisaną długopisem, bo oryginalnie dokument był ważny do 26 lutego tego roku. Sprawę przekazali wezwanym na miejsce policjantom" - podano w w komunikacie stołecznej straży miejskiej.

Użytkownikowi karty z "poprawką" grożą bardzo poważne konsekwencje.

"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Źródło: Straż Miejska

Za samo parkowanie bez uprawnień na "kopercie" można dostać 600 złotych mandatu i sześć punktów karnych. Za posługiwanie się cudzą lub przerobioną kartą parkingową grozi, w najlepszym wypadku, mandat w wysokości 1,2 tysiąca złotych oraz sześć punktów karnych. Jeśli sprawa w trybie wykroczenia trafi do sądu, grzywna może wynieść już dwa tysiące złotych. Policja może jednak uznać to nawet za przestępstwo z artykułu 270 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z którym, "kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument albo używa takiego dokumentu jako autentycznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
Praga Południe
Auto miało sfałszowaną kartę parkingową
Parkował na kopercie. "Przyznał, że samodzielnie sfałszował kartę"
Kierowca sfałszował kartę parkingową
Oszukiwał, by parkować na miejscu dla niepełnosprawnych
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska

Udostępnij:
TAGI:
Płatne parkowanieStraż miejska
Czytaj także:
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
Okolice
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
Okolice
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
Śródmieście
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
Mokotów
Otwarcie Pawilonu Tańca
Neon już świeci. Ten pawilon będzie domem tańca
Piotr Bakalarski
Sławomir Mentzen
Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek
Śródmieście
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
Mecz Polska-Holandia na Narodowym. W piątek spore utrudnienia
Praga Południe
Frezowanie alei Waszyngtona
Duże utrudnienia w alei Waszyngtona. Zaczyna się remont
Praga Południe
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
Okolice
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
Śródmieście
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy fundamenty i chodniki. Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Ulice
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
Okolice
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra
Śródmieście
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. Ranni
Okolice
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Łopacianka
Był pijany, miał zakaz, doprowadził do zderzenia. Zginął drugi kierowca
Okolice
Kontrabanda znaleziona w kontenerach
Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel
Okolice
Kolizja na Łopuszańskiej
Mała kolizja, duże korki
Włochy
Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca
Okolice
Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Pożar mieszkania na piątym piętrze
Rembertów
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ordery, bieg i marsz. Tak świętowano w stolicy
Śródmieście
Brał produkty z półek i jadł (zdjęcie ilustracyjne)
Obejrzeli nagranie, chwilę później zobaczyli poszukiwanego mężczyznę
Okolice
Marsz Niepodległości ruszył Alejami Jerozolimskimi
Ilu uczestników? Są szacunkowe dane
Śródmieście
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Siedem osób, 517 przestępstw
Okolice
Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"
Śródmieście
35. Bieg Niepodległości
Utworzyli biało-czerwoną wstęgę
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi państwowej na znajdujący się na Górze Gradowej w Gdańsku najwyższy w mieście maszt w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
Polska świętuje. Zobacz, co zaplanowano w twoim mieście
TVN24
Zamknięte Aleje Jerozolimskie
Marsz, bieg, uroczystości. Zamknięte Jerozolimskie, Marszałkowska i centrum miasta
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób w aucie, jedna trzeźwa. Kierowcę "odcięło"
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki