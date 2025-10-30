"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty

Nowy wiadukt w Rembertowie już otwarty Źródło: PKP PLK

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Bez rogatek, bez korków, bez czekania – Rembertów zyskał nowy wiadukt! Otworzyliśmy wiadukt na ul. Chełmżyńskiej – 140 metrów nowoczesnej infrastruktury, dwa pasy ruchu, chodnik, ścieżka rowerowa i windy" - pochwaliły się inwestycją w mediach społecznościowych PKP Polskie Linie Kolejowe.

Nowy wiadukt przebiega nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz torami kolejowymi, łącząc północną i południową część Rembertowa. Są na nim dwa pasy ruchu (po jednym w każdą stronę), chodniki i ścieżka rowerowa. Dla osób z ograniczoną mobilnością przygotowano windy i pochylnie. Od strony północnej powstała też zatoka autobusowa z przystankiem komunikacji miejskiej.

Wszystkie prace przy budowie wiaduktu na Chełmżyńskiej potrwają do końca roku.

Siedem tysięcy pojazdów dziennie

- Budowa nowych skrzyżowań bezkolizyjnych na sieci kolejowej znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa podróżnych i pracowników kolei. Eliminacja punktów kolizyjnych zmniejsza ryzyko wypadków oraz poprawia płynność ruchu. W planach inwestycyjnych mamy budowę kolejnych wiaduktów i tuneli, które poprawią efektywność transportu szynowego i bezpieczeństwo na sieci – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że była to długo wyczekiwana przez mieszkańców Rembertowa inwestycja. - Co istotne, udało się ją zakończyć dwa miesiące przed planowanym terminem. To efekt wzorcowej współpracy samorządu, rządu i kolei, za którą serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym - powiedział Trzaskowski.

- To ważny krok dla lokalnego ruchu, bo przez tę linię kolejową przejeżdża średnio ponad siedem tysięcy pojazdów dziennie, a dotychczasowe szlabany znacząco utrudniały komunikację. Dziś to się zmienia - dodał.

- Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań to istotny element inwestycji realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Nowe obiekty usprawniają komunikację w miastach oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej. W tym roku oddano do użytku nowe skrzyżowania m.in. w Teresinie i Sulejówku. Kolejne bezkolizyjne obiekty powstają na linii kolejowej z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Trwają przygotowania do następnych inwestycji w ramach ogólnopolskiego programu "wiaduktowego" - powiedział z kolei Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A .

Dopełnieniem inwestycji będzie zieleń

Na czterech podporach powstał wiadukt, na którym kierowcy mają po jednym pasie w każdym kierunku. Po obu stronach jezdni są chodniki dla pieszych, a po wschodniej także ścieżka rowerowa. Konstrukcja jest dostępna: na wiadukt można dostać się pochylnią i schodami, a wkrótce zostaną otwarte także windy. Przy okazji zostały przebudowane okoliczne drogi – kierowcy korzystają już z nowego ronda na ulicy Chełmżyńskiej.

Dopełnieniem inwestycji będzie zieleń. Ogrodnicy posadzą 257 drzew, głównie klonów zwyczajnych i robinii akacjowej, blisko 1650 krzewów, m.in. tawuły japońskiej, śliwy tarniny. Koszt inwestycji to ponad 68 milionów złotych (brutto) – kosztami podzieliły się Warszawa i PKP PLK. Inwestorem był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą robót firma Intop Warszawa.

Nowy wiadukt na ul. Chełmżyńskiej Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty Źródło: PKP PLK W czwartek otwarty został nowy wiadukt nad linią kolejową w Rembertowie Źródło: UM Warszawa Ulica nad torami jeżdżą już także autobusy Źródło: UM Warszawa Otwarcie wiaduktu w Rembertowie Źródło: UM Warszawa Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty Źródło: PKP PLK Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty Źródło: PKP PLK Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty Źródło: PKP PLK

Zmiany dla kierowców, kursują już autobusy

Kierowcy pojechali nowym wiaduktem w czwartek, 30 października, przed godziną 10.00 Otwarty wiadukt ułatwi o nie tylko codzienne podróże, ale także dojazd do cmentarzy podczas zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.

Wiaduktem kursują już także autobusy. Wróciły autobusy linii 225. Znowu jeżdżą Chełmżyńską, na swojej trasie między Gocławiem a pętlą PKP Mokry Ług. W niektórych kursach skręcają z Chełmżyńskiej w Chłopickiego i dojeżdżają do przystanku Osiedle Dudziarska. Autobusy linii 145 wróciły na trasę podstawową, czyli z ulicy Marsa skręcają w lewo w Chełmżyńską i dalej prosto nowym wiaduktem. Wiaduktem będą też jeździły nocne N24.

Stary przejazd zostanie zamknięty w poniedziałek, 3 listopada. Likwidacja szlabanów i przebudowa układu pasów oznacza prace na rondzie Granzowa. Zamknięta zostanie ulica Strażacka od wiaduktu do ronda Granzowa oraz fragment ronda. Przejazd będzie się odbywał jedną jezdnią w obu kierunkach pomiędzy Chełmżyńską a Strażacką od strony Żołnierskiej.

Objazd wyznaczono ulicami: Chełmżyńską, Piłsudskiego i Warszawską w Ząbkach, Łodygową, Radzymińską i Rozwadowskiego. Stąd będzie można pojechać do Księcia Ziemowita i Swojskiej lub Rzeczną i Księżnej Anny do Zabranieckiej i Strażackiej.

Zmiany dla kierowców po otwarciu wiaduktu na Chełmżyńskiej Źródło: UM Warszawa

Kolejne inwestycje

To nie jedyna inwestycja w Rembertowie. Pod koniec lipca kolejarze podpisali umowę ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa i al. "Montera" - jednej z głównych tras wylotowych ze stolicy. Tunel będzie miał 140 metrów długości i połączy Nowy i Stary Rembertów. Prace potrwają 2,5 roku, a ich koszt to ponad 109,5 mln zł netto. Koszty inwestycji zostały podzielone po równo między miasto i PLK SA. Plac budowy przekazano wykonawcy pod koniec sierpnia.

W Wesołej rozpoczęła się natomiast budowa 160-metrowego tunelu na ul. 1 Praskiego Pułku WP. Powstanie tam dwupasmowa droga, chodnik, ścieżka rowerowa oraz bezpośrednie połączenia z przystankami kolejowymi i autobusowymi. Tunel będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – zaplanowano windy. Przebudowane zostaną też ulice Okuniewska i Bartosza Głowackiego. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2027 r. Koszt inwestycji to 76 mln zł netto.