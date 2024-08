Mężczyzna tonął przy moście Poniatowskiego, w okolicy plaży "Poniatówka". Policjanci z patrolu szybko go wypatrzyli, mimo że znikał co chwilę pod wodą.. Wyciągnęli na łódź skrajnie już wyczerpanego 57-latka. Udzielili mu też pomocy przedmedycznej i przetransportowali na brzeg.

"Pamiętajmy, że woda to ogromny żywioł, który co roku w okresie letnim zbiera śmiertelne żniwo. Każde takie zdarzenie to ogromne cierpienie rodzin nad stratą bliskich osób. Nigdy nie wchodź do nieznanej wody. Stosuj się do znaków zakazu kąpieli. Rzeki, zwłaszcza Wisła, nie są odpowiednim miejscem do kąpieli ze względu na silny nurt, wiry oraz prądy rzeczne" – przypominają policjanci z komisariatu rzecznego.