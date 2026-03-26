Samochód na dachu, duże utrudnienia

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Targowej. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe, jeden z nich dachował.
- Na miejscu pracuje policja, straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego i nadzór ruchu. Dwa pasy Ząbkowskiej są zablokowane. Zablokowany jest też ruch w ciągu Targowej w kierunku Bródna. Tworzą się spore korki. Kierowcy tracą na Pradze do pół godziny - relacjonuje Mateusz Mżyk
Jedna osoba zabrana do szpitala
Aspirant sztabowa Katarzyna Trąbińska z Komendy Stołecznej Policji przekazała, że na skrzyżowaniu doszło do zderzenia BMW i Nissana. - Kierujący BMW jechał ulicą Targową w kierunku dworca i uderzył w Nissana. W wyniku tego Nissan dachował. Pasażerka z Nissana została zabrana do szpitala - przekazała policjantka.
- Obaj kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi - dodała.
